Bolsa Família: revisão dos dados é suspensa por mais 6 meses

Os beneficiários do Bolsa Família e do CadÚnico, do Governo Federal, conta com mais 180 dias para as revisões cadastrais e de procedimentos operacionais dos programas. A portaria que suspende por mais seis meses a atualização das informações foi publicada pelo Ministério da Cidadania na última quarta-feira (31).

Nesse sentido, a suspensão vale para os procedimentos como os de averiguação e revisão cadastral, bem como as ações de bloqueio de benefícios de famílias sem informação de acompanhamento das regras do programa, como a frequência escolar e ações de saúde.

O texto publicado pelo Ministério da Cidadania prevê que a medida é para “evitar aglomerações e evitar que os integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, assim como os cidadãos que trabalham em unidades de cadastramento dessas famílias, exponham-se à infecção pelo coronavírus”.

Devido a pandemia, a operação dos programas nas cidades brasileiras continua prejudicada. Isso pois, com a suspensão das aulas, a alteração nas atividades das unidades de saúde e as mudanças no funcionamento nos centros e postos de cadastramento, a atualização das informações inviável.

Isso significa que os atuais beneficiários do Bolsa Família e do CadÚnico continuam inscritos nos programas sem a necessidade de enviar novos dados cadastrais pelos próximos seis meses. A suspensão da revisão cadastral dos programas teve início em março do ano passado e tem sido prorrogada desde então por causa da persistência da pandemia de covid-19 no país.

Auxílio emergencial para Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial no próximo dia 16 de abril. O valor definido foi de R$ 375 ao longo dos meses de abril, maio, junho e julho. O pagamento será feito de acordo com o calendário regular de pagamentos do programa.

