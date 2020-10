Cadastro do Pix começa na segunda-feira; saiba como aderir

O cadastro do Pix será liberado a partir de segunda-feira, 05 de setembro. Até então, havia somente a possibilidade de pré-cadastro nas principais instituições financeiras do país. Para isso, o cliente precisa ter uma conta corrente.

O novo sistema de pagamentos e transferências instantâneas entrará em vigor no mês de novembro, segundo o Banco Central (BC). Sendo assim, cada cliente poderá cadastrar até cinco chaves associadas a uma conta bancária para usar o Pix.

Além disso, o BC anunciou que a nova modalidade de transferência bancária será gratuita para pessoas físicas e microempreendedores individuais.

Cadastro no Pix

Para realizar o cadastro no Pix, um pré-cadastro já deverá existir. Contudo, a adesão ao Pix é opcional. As demais modalidades de transferência eletrônica, TED e DOC, continuarão disponíveis.

Portanto, basta ter uma conta corrente, conta poupança ou carteira digitar para fazer o cadastro no Pix. Assim, a operação será no aplicativo da instituição financeira e no internet banking do cliente, com a criação de uma “chave Pix“. Com o recurso, não é preciso dados de identificação de quem se pretende enviar o recurso financeiro.

Sendo assim, as chaves Pix poderão ser usadas e cadastradas por:

Número de CPF; CNPJ, se tiver; Endereço de e-mail; Número do telefone celular; EVP: uma sequência alfanumérica de 32 dígitos. Depois da geração do EVP, o banco deve notificar o cadastro do cliente ao Banco Central e, assim, um QR Code será disponível ao cliente. Com o código não há necessidade de informar o CPF, CNPJ, telefone ou e-mail para um desconhecido. Em resumo, para realizar a transferência bastará informar a “chave Pix” do destinatário, sem outras informações adicionais. Os dados aparecerão de forma automática no momento da transação eletrônica, para conferência e confirmação da operação, assim como no TED ou DOC.

Receber e pagar Os pagamentos instantâneos acontecerão 24 horas por dia, sete dias por semana. Essa é a principal vantagem do Pix em relação a outras modalidades de transferência. Sendo assim, o Banco Central aposta que o Pix seja “fácil, simples, intuitiva e rápida quanto realizar um pagamento com dinheiro em espécie.” Para isso, as transferências virtuais poderão ser realizadas de três formas diferentes: utilização de chaves ou apelidos para a identificação da conta transacional, como o número do telefone celular, o CPF, o CNPJ ou um endereço de e-mail;

QR Code, estático ou dinâmico;

tecnologias que permitam a troca de informações por aproximação, como a tecnologia near-field communication (NFC). Cadastro Pix – Operações

As transferências pelo Pix estarão disponíveis a partir do dia 3 de novembro, numa fase experimental. Nessa etapa, vai funcionar apenas para um número reduzido de clientes e em um horário limitado. Contudo, os critérios e nem quais usuários farão parte das operações na fase teste.

Por fim, o sistema será aberto para toda a população a partir de 16 de novembro.