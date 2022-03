Caixa libera empréstimo de 1000 reais: quem tem direito

Na quinta-feira, dia 17, a Caixa Econômica Federal lançou um programa que libera empréstimo de até 1000 reais para pessoas físicas e jurídicas. A iniciativa vem dentro do Programa Renda e Oportunidade, criado pelo governo, que prevê uma série de medidas para alavancar a retomada do emprego e da economia no país. Entre as ações, estão a oferta de linha de crédito para empreendedores, saque extraordinário de parte do FGTS e a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS.

O que é o empréstimo de 1000 reais da Caixa

O governo federal anunciou o Programa Renda e Oportunidade, que prevê uma série de medidas para alavancar a retomada do emprego e da economia no país. Entre elas, está a ação da Caixa para liberar o empréstimo de até 1000 reais para pessoas físicas.

A iniciativa é uma das medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro, em que foi criado o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital, o SIM Digital, voltado a empreendedores populares sem histórico de apoio a crédito no sistema financeiro. Os empréstimos devem levar em conta a realidade social desses empreendedores e oferecer condições favoráveis, de acordo com a capacidade de realizar o pagamento.

Quem tem direito ao empréstimo de 1000 reais?

O empréstimo da Caixa vai compreender pessoas físicas e jurídicas que exercem alguma atividade produtiva com renda ou receita bruta anual de até 360 mil reais. Até mesmo aqueles que estão com o nome sujo, em instituições como SPC e o Serasa, vão poder conseguir o benefício.

Dessa forma, será liberado um empréstimo de até 1000 reais para pessoas físicas, que vão ser pagos em até 24 parcelas, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês. Para casos de microempreendedores individuais (MEIs), o valor será de até 3000 reais, que vão poder ser realizados em até 24 parcelas a uma taxa de 1,99% ao mês.

Quando e como posso solicitar o empréstimo?

De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, as operações para solicitar o empréstimo vão ser liberadas a partir do dia 28 de março. Para pessoas físicas, poderá ser feita por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para ser baixado pelas lojas da Google Play ou Apple Store.

No caso dos MEIs, a solicitação, a princípio, deve ser feita nas agências da Caixa, mas também estará disponível pelo aplicativo no prazo de dois meses. Após essa etapa, o pedido será analisado em até uma semana.

