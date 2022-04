Caixa libera empréstimo para negativados? Quem tem nome sujo recebe?

Um empréstimo de até R$ 3 mil está disponível para os brasileiros, inclusive aqueles que estão com o “nome sujo”. Isso é possível graças ao Programa SIM Digital (Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores), portanto, veja a seguir como a Caixa libera empréstimo para negativados.

Quem tem o nome sujo pode fazer empréstimo na Caixa?

Os cidadãos com cadastro negativado em órgãos de proteção ao crédito agora podem solicitar a linha especial que foi idealizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência e será executada pela Caixa Econômica Federal e por outros agentes financeiros. Esta é a primeira vez que a Caixa disponibiliza uma modalidade de empréstimo para quem está negativado.

Pessoas físicas: pessoas que ainda não formalizaram sua atividade produtiva ou de prestação de serviços, seja ela urbana ou rural, de forma individual ou coletiva pode obter o empréstimo, cuja quantia varia entre R$ 300 e R$ 1 mil. A taxa de juros será a partir de 1,95% ao mês e o parcelamento é de até 24 meses;

Pessoa Jurídica (MEIs): neste caso, o empréstimo para negativados é liberado com quantias de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Esse crédito também pode ser parcelado em até 24 meses.

Para receber valores maiores, microempreendedores individuais precisam ter recebido qualificação profissional, estabelecido pelo Ministro de Estado do Trabalho e Previdência. Assim, basta procurar a Caixa para saber quais são as demais modalidades de empréstimos que estão disponíveis.

Ao liberar empréstimo para negativados, a intenção é impulsionar a geração de trabalho e renda aos pequenos e microempreendedores de todo país. Além disso, também se espera possibilitar que empreendedores tenham acesso às chamadas operações de microcrédito, que se trata de empréstimos de pequeno valor que hoje são difíceis de obter junto ao sistema financeiro tradicional, principalmente por aqueles que estão negativados.

Como solicitar o empréstimo da Caixa para negativado?

O pedido de empréstimo da Caixa para negativado está disponível de forma virtual e presencial. A primeira é voltada para pessoa física, portanto, a Caixa libera empréstimo para negativados que acessarem o aplicativo Caixa Tem a partir de um celular.

Esse sistema pode ser baixado em aparelhos Android e iOS. Depois, é preciso fazer a atualização cadastral no Caixa Tem, assim, o cidadão deve enviar uma foto de seu documento de identidade e tirar uma foto “selfie” para que o mesmo seja identificado pela Caixa Econômica Federal. Feito isso, informe a renda mensal.

Assim, a conta passará a ser uma Poupança Social Digital para Poupança Digital+ e irá desbloquear a opção “SIM Digital – Crédito CAIXA Tem”. O próximo passo é clicar nesta opção para realizar o pedido de empréstimo, observando o valor liberado e a quantidade de parcelas.

Para quem é microempreendedor individual, a Caixa libera empréstimo para negativados que forem até uma das agências fazer a solicitação. Neste caso, o empreendedor precisa ter uma conta na Caixa, além de apresentar seus documentos pessoais e do empreendimento, como Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – (CCMEI) e comprovante de residência.

Neste caso, a Caixa libera empréstimo para aqueles que possuem mais de um ano como MEI, por isso, é preciso estar dentro do limite de faturamento anual que é de R$81 mil. A Caixa Econômica Federal informou que em breve também disponibilizará a opção do microcrédito para o MEI através do aplicativo Caixa Tem.

Quantos dias o Caixa Tem libera o empréstimo?

O prazo é de até 10 dias depois da atualização do cadastro e contratação do SIM Digital, para que a Caixa libere empréstimo para negativados. Se tiver sido aprovado, o dinheiro será depositado de forma automática na conta poupança social digital e poderá ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem.

Segundo informou a Caixa, o empréstimo ficará disponível na conta do Caixa Tem em até 1 hora após a aprovação para quem é pessoa física. Para o MEI, o dinheiro do empréstimo também estará disponível na conta corrente aberta na Caixa Econômica Federal na mesma data da aprovação da contratação.

Os cidadãos que não forem aprovados no pedido, receberão a mensagem “no momento não tem crédito aprovado para você”. Neste caso, será possível fazer uma nova solicitação para que a Caixa avalie novamente o pedido do cidadão.

