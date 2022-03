Como atualizar o cadastro no Caixa Tem sem erro e solicitar o empréstimo

A Caixa liberou as solicitações de empréstimo de até R$1.000 A iniciativa é voltada para pequenos empreendedores, como parte do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital (SIM Digital), e contempla pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs). No entanto, um dos procedimentos necessários para conseguir o benefício é atualizar o cadastro no Caixa Tem. Abaixo há os passos a serem seguidos, para aqueles que não estão conseguindo realizar a atualização.

Não consigo atualizar o cadastro, o que fazer?

Para aqueles que não estão conseguindo atualizar o cadastro no Caixa Tem em decorrência da quantidade de acessos simultâneos, é necessário aguardar para entrar novamente no aplicativo em outro momento ao longo do dia. Por questões de segurança, para atualizar algumas informações específicas como o número de telefone ou o e-mail cadastrado no aplicativo é necessário ir até uma agência bancária.

Como atualizar o cadastro no Caixa Tem

Pessoas físicas e MEIs já podem solicitar o empréstimo por meio do aplicativo, que está disponível para ser baixado pelo Google Play ou Apple Store. Além de precisar ter a versão mais recente, também é necessário atualizar o cadastro no Caixa Tem. Confira abaixo o passo a passo para realizar o procedimento:

Faça login no aplicativo Caixa Tem Clique em “Atualize seu cadastro” Se já estiver com o documento em mãos, clique em “Entendi, vamos começar” Confirme seus dados territoriais Preencha suas informações de renda Confirme os dados preenchidos Verifique o cadastro com um documento

O procedimento de atualizar o cadastro no Caixa Tem é obrigatório, pois permite que a conta passe de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital+. Dessa forma, fica possibilitado que o cliente solicite empréstimo por meio da opção “Crédito Caixa Tem”.

Quem pode solicitar o benefício no Caixa Tem

O empréstimo do Caixa Tem faz parte do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital (SIM Digital), e é voltado para empreendedores populares. Dessa forma, para realizar a solicitação é preciso exercer alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços, com renda ou receita bruta anual de até 360 mil reais, além de atualizar o cadastro no Caixa Tem. Além disso, a pessoa também não pode ter outras operações de crédito com a Caixa ou outros bancos e instituições financeiras que estivessem ativas em 31 de janeiro de 2022.

O SIM Digital será composto por duas novas linhas de crédito. A primeira, Crédito Caixa Tem, é voltada para pessoas físicas, em que será disponibilizado um empréstimo de até R$1.000, com um prazo de pagamento de até 24 meses e juros de 1,95% ao mês. Já a segunda, Crédito Caixa Tem para Microempreendedores Individuais, é voltada para pessoas jurídicas registradas como MEI, em que o valor pode chegar até R$3.000, com o mesmo prazo de pagamento de até 24 meses e juros de 1,99% ao mês.

Neste último caso, também é necessário que os interessados tenham pelo menos 12 meses de faturamento como MEI e uma conta da Caixa para conseguir o benefício. O empréstimo da Caixa Tem está funcionando também para aqueles que estão negativados, com o “nome sujo”, em instituições como SPC e o Serasa.

Leia também: Caixa libera empréstimo de 1000 reais: quem tem direito