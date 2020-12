Caixa paga auxílio emergencial até 29 de dezembro; veja todas as datas

A Caixa Econômica Federal finaliza os depósitos do auxílio emergencial ainda esse ano, no dia 29 de dezembro. Isso porque, o benefício é válido dentro do período de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia da Covid-19, o qual termina no fim do ano. O último ciclo de pagamentos começa em 13 de dezembro.

O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEI); como forma de proteção a crise causada pela pandemia. Entre os requisitos para receber está a renda familiar de até três salários mínimos por mês, bem como o cidadão não deve ser contemplado por outro benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família.

Todos os beneficiários têm direito a receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Para os inscritos via Cadastro Único, site ou aplicativo da Caixa; o pagamento é feito em 6 ciclos. Cada um com datas de depósito em poupança social digital e liberação para saques e transferências. Ao passo que, se usa como referência o mês de nascimento dos beneficiários.

Quem faz parte do Bolsa Família foi incluído no auxílio emergencial de maneira automática e recebe o benefício de maior valor. Os pagamentos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). A nona e última parcela será paga entre os dias 10 e 23 deste mês.

Lotes do auxílio emergencial

A aprovação dos beneficiários ocorreu em lotes, desde abril. Sendo assim, a quantidade total de parcela para cada grupo varia de acordo com o mês que entrou no programa. Quem entrou no mês de abril, por exemplo, recebe a nona parcela no ciclo 6.

O último lote foi liberado em novembro, cerca de 122 mil cidadãos foram aprovados para receber o dinheiro, após reavaliação ou contestação de negativa. No ciclo 6 esse grupo irá receber quatro parcelas do auxílio emergencial de R$ 600.

Fim do ciclo 5

O atual ciclo de pagamentos é o de número 5. Veja as datas restantes:

09 de dezembro: nascidos em outubro

11 de dezembro: nascidos em novembro

12 de dezembro: nascidos em dezembro

Último ciclo de pagamentos

Então, veja o calendário do ciclo 6 de pagamentos do auxílio emergencial:

13 de dezembro: nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro: nascidos em março

16 de dezembro: nascidos em abril

17 de dezembro: nascidos em maio

18 de dezembro: nascidos em junho

20 de dezembro: nascidos em julho e agosto

21 de dezembro: nascidos em setembro

23 de dezembro: nascidos em outubro

28 de dezembro: nascidos em novembro

29 de dezembro: nascidos em dezembro

