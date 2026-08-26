Caixa Tem está fora do ar: clientes relatam dificuldades

Clientes da Caixa Econômica Federal enfrentaram dificuldades para acessar serviços do banco nesta quarta-feira (26). Os problemas foram registrados tanto no site quanto no aplicativo para celular e atingiram principalmente usuários que tentavam entrar em suas contas ou realizar operações.

De acordo com o Downdetector, plataforma que acompanha relatos de falhas em serviços digitais, as reclamações começaram a crescer durante a manhã. O maior volume foi registrado por volta das 9h30, quando foram contabilizadas 1.652 notificações de usuários.

Apesar da redução ao longo do dia, os relatos de instabilidade continuaram. Depois do meio-dia, a plataforma registrou, em média, cerca de 400 reclamações por hora. Em dias considerados normais, a Caixa costuma ter aproximadamente seis ocorrências no período, segundo o levantamento citado.

Entre os registros feitos pelos usuários, 53% estavam relacionados a dificuldades para fazer login, seja pelo site ou pelo aplicativo. Outros 45% apontavam problemas de funcionamento no aplicativo para celular. Uma parcela menor, de 1%, relatava falhas no acesso ao internet banking.

A instabilidade pode dificultar operações como consulta de saldo, pagamentos, transferências e outros serviços digitais, dependendo do tipo de falha enfrentada pelo cliente.

Até o momento, os relatos indicam que o problema não ficou restrito a uma única plataforma da Caixa. A concentração das queixas no aplicativo e nas tentativas de login aponta para dificuldades de acesso aos canais digitais do banco.

Clientes que não conseguirem utilizar os serviços podem tentar novamente mais tarde. Em caso de operações urgentes, também é possível verificar a disponibilidade de outros canais de atendimento da instituição.

Os relatos publicados por internautas mostram que as dificuldades permaneciam no fim da tarde. Um cliente afirmou que não conseguia utilizar o acesso por biometria nem alterar a senha. Segundo ele, o sistema informava que o usuário e a senha não existiam.

Outro internauta relatou que o processo de acesso não avançava depois da inserção do CPF. “Mesmo problema não segue depois de colocar o CPF”, escreveu.

A instabilidade também gerou questionamentos sobre quando os serviços voltariam ao funcionamento normal. “Que horas que eles vão pronunciar algo? Até agora nada foi falado”, comentou outro cliente, que reclamou da falta de informações sobre a previsão de normalização.

Até a última atualização, os relatos indicavam que os problemas continuavam afetando parte dos usuários. A Caixa não havia informado, nos dados apresentados, uma previsão para o restabelecimento completo dos serviços digitais.