Calendário 13º do Bolsa Família: veja quando receberá o abono

De acordo com uma medida da união federativa para auxiliar os brasileiros em momentos de crise para famílias, há a liberação do 13º salário para inscritos no Bolsa Família. Trata-se, portanto, de um abono natalino que corresponde a duas vezes o valor original da parcela recebida, pago em uma única vez em dezembro. Entretanto, existem chances do abono não ser pago neste ano.

13º será pago para o Bolsa Família?

As especulações dão que o governo Bolsonaro não deve pagar um 13º salário para os beneficiários do programa neste ano, segundo técnicos da equipe econômica e assessores do presidente. Conforme a avaliação, o pagamento do auxílio emergencial pelos beneficiários do programa seria superior ao valor médio mensal, e equivaleria a um 14º e 15º. De acordo com matéria da Uol, um técnico da equipe econômica afirmou que o pagamento do 13º do Bolsa Família não está em debate.

“As pessoas receberam pelo menos R$ 600 durante cinco meses. Esse valor é bem superior ao Bolsa Família e equivaleria a um 14º e a um 15º. Se pagarmos um 13º para beneficiários do Bolsa Família, também teremos que pagar para quem recebe o auxílio emergencial? Não está claro. Mas essa decisão é política e depende do presidente Bolsonaro. Mas não há debates sobre isso no governo”, disse o técnico da equipe econômica.

Além disso, assessores de Bolsonaro afirmam que o pagamento não está em debate pelo Planalto e pela assessorias jurídicas da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Apesar disso, nada está definido e a decisão está na mão do Congresso Nacional e do presidente Jair Bolsonaro.

Calendário de pagamentos (NIS)

Vale ressaltar que o benefício do 13º salário para o Bolsa Família não vale para todos os que recebem do programa. Assim, os dados devem estar em dia e o beneficiário deve fazer parte a pelo menos cinco meses até dezembro. Assim, as datas dos pagamentos em dezembro são:

Final de inscrição 1 receberão o valor dia 10 de dezembro;

Final de inscrição 2 receberão o valor dia 11 de dezembro;

Número final de inscrição 3 receberão o valor dia 14 de dezembro;

Final de inscrição 4 receberão o valor dia 15 de dezembro;

Final de inscrição 5 receberão o valor dia 16 de dezembro;

Número final de inscrição 6 receberão o valor dia 17 de dezembro;

Final de inscrição 7 receberão o valor dia 18 de dezembro;

Final de inscrição 8 receberão o valor dia 21 de dezembro;

Número final de inscrição 9 receberão o valor dia 22 de dezembro;

Por fim, final de inscrição 0 receberão o valor dia 23 de dezembro;

