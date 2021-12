Calendário Auxílio Brasil 2022: datas de pagamento

O calendário deve seguir as datas do extinto Bolsa Família. Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O primeiro benefício do ano deve começar a ser pago no dia 18 de janeiro

No dia 10 de dezembro, os últimos pagamentos do Auxílio Brasil de 2021 começaram a ser feitos a 14,5 milhões de pessoas. O benefício, que substituiu o Bolsa Família em novembro, é destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza e segue o mesmo esquema do programa extinto, ou seja, os depósitos são feitos de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Para 2022, a ideia do Governo Federal é ampliar a quantidade de beneficiários e o calendário do Auxílio Brasil de 2022 deve começar na segunda quinzena de janeiro. Confira.

Calendário do Auxílio Brasil: quando começam os pagamentos em 2022?

No mês de dezembro, o calendário do Auxílio Brasil foi antecipado por causa dos feriados de fim de ano e, por isso, começou a ser pago no dia 10 e vai terminar na antevéspera do Natal. No entanto, a partir de janeiro de 2022, as datas devem voltar a seguir o pagamento do extinto Bolsa Família, comtemplando os beneficiários nos últimos dez dias úteis de cada mês. Isso porque os pagamentos não são feitos aos fins de semana.

No primeiro mês do ano, por exemplo, os depósitos devem começar a ser feitos no dia 18 para os beneficiários com NIS final 1. A promulgação da PEC dos Precatórios na semana passada garantiu o pagamento do Auxílio Brasil no valor médio de R$ 400 até dezembro de 2022. Por isso, segundo o governo, o benefício está garantido durante o ano todo.

O benefício terá novos cadastros em janeiro?

Para seguir o calendário do Auxílio Brasil em 2022 e ampliar o público-alvo, como pretende o Governo Federal, é provável que quase 3 milhões de brasileiros sejam incluídos no benefício a partir de janeiro. Com isso, surge a dúvida: como se inscrever no Auxílio Brasil? Haverá novos cadastros em 2022?

A princípio, o Auxílio Brasil é pago a famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza que já estavam no Bolsa Família. Por isso, a inclusão de novos beneficiários ainda em janeiro deve priorizar a fila do antigo benefício, incluindo pessoas que aguardam aprovação desde o início dos pagamento, em novembro, e que já estão no CadÚnico. De acordo com o governo, essas famílias ficaram de fora dos pagamentos por falta de verba.

Como se inscrever no CadÚnico?

As pessoas que se enquadram nos requisitos e têm interesse em se cadastrar na base de dados do governo deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo munido dos documentos pessoais de todos os membros familiares, comprovantes de frequência escolar dos menores de 21 anos, comprovantes de vacina e de acompanhamento pré-natal, caso haja gestantes no grupo familiar.

Para estar apto a receber o Auxílio Brasil, é preciso se encaixar em algumas regras, como a comprovação da renda mensal da família. O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza (com renda per capita de até $100) e de pobreza (renda até $200 por pessoa). No entanto, a inscrição não garante o recebimento do benefício.

Como saber se fui aprovado para entrar no calendário do Auxílio Brasil em 2022?

Para saber a situação cadastral, a consulta pode ser feita pelo site, pelo aplicativo do CadÚnico para celular ou pelo telefone 0800 707 2003 (ligação gratuita). Se o cadastro tiver que ser atualizado, o responsável familiar deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.