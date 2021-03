Calendário Bolsa Família 2021 de março: saiba quem recebe hoje (23/03)

O calendário do Bolsa Família de março de 2021 já começou e segue até o dia 31. Os pagamentos do programa ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, e obedecem a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS). No total, mais de 14,52 milhões de famílias serão contempladas pelo benefício neste mês. A parcela fica disponível para saque por 90 dias, então veja a programação completa.

Nesta segunda-feira, os beneficiários com NIS terminado em 3 recebem o pagamento mensal do programa, iniciando o calendário do Bolsa Família para o mês de março. Para verificar esse número basta olhar o Cartão Cidadão, ou ainda fazer uma consulta através do site ou aplicativo Meu CadÚnico.

​​O dia do seu pagamento é definido a partir do último número do seu NIS. Somente a partir desse dia é que você poderá sacar o seu benefício, antes disso ele não estará disponível. Observe no seu cartão esse número e confira no calendário o dia que você irá receber em cada mês.

Benefício Básico : tem o valor de R$ 89 por mês e é pago apenas as famílias extremamente pobres, ou seja, com renda mensal por pessoa de até R$ 89.

Benefícios Variáveis: cada um tem o valor de R$ 41 e cada família pode receber até cinco deles, chegando a R$ 205. É pago a famílias que tenham em sua composição crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade, grávidas e mães que amamentam.

Benefício Variável Vinculado ao Adolescente: tem o valor de R$ 48 e cada família pode receber dois deles. É pago às famílias com adolescentes entre 16 e 17 anos em sua composição.

Benefício para Superação da Extrema Pobreza: é pago às famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$ 89, mesmo após o recebimento de outros benefícios do programa. O valor é calculado individualmente para cada família.

Então, confira o calendário do Bolsa Família para o mês de março e saiba em que dia receberá os pagamentos do programa:

18 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 1

19 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 2

22 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 3

23 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 4

24 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 5

25 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 6

26 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 7

29 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 8

30 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 9

31 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 0

O que fazer se o benefício estiver bloqueado, suspenso ou cancelado?

Procure o setor responsável pelo Bolsa Família no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou Prefeitura de sua cidade para verificar por que não recebeu o benefício. Lembre-se que para sua família continuar recebendo o Bolsa Família é preciso cumprir as regras do Programa. Leia sempre a mensagem no seu extrato para ficar sabendo as informações importantes sobre o recebimento do seu benefício.

Quem pode participar do Bolsa Família?

O programa Bolsa Família é destinado a cidadãos de baixa renda em todo o país. Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 por mês tem direito a receber os pagamentos mensais. Assim como as famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 por mês, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.