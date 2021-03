Bolsa Família no Caixa Tem: veja como sacar seu benefício

Os beneficiários do Bolsa Família conseguem acessar os seus pagamentos do programa de forma digital, através do aplicativo Caixa Tem. Com os depósitos nessa plataforma, os usuários conseguem fazer saques sem cartão, transferências e pagamentos de boletos. Além das possibilidades de movimentar o Bolsa Família no Caixa Tem, é preciso se atentar a liberação para atualizar o cadastro no aplicativo, que ocorre até o fim deste mês de março.

Entre os meses de dezembro de 2020 a março de 2021, a Caixa Econômica Federal tem realizado a migração dos pagamentos do Bolsa Família para o Caixa Tem. Segundo o banco, essa mudança deve possibilitar maior segurança e autonomia ao cidadão. Para finalizar as migrações faltam apenas as famílias com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 e 2. Nota-se que o saque com cartão do programa continua sendo uma possibilidade para o beneficiário.

Dessa forma, o pagamento do Bolsa Família no Caixa Tem, ocorre por meio de depósito na poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo. Os pagamentos do auxílio emergencial no ano passado ocorreram desta mesma maneira.

Como acessar o aplicativo?

Para usar o aplicativo Caixa Tem, o cidadão deve primeiro baixar a plataforma no celular através da Google Play Store ou a Apple Store. Basta pesquisar por “Caixa Tem” e clicar em “Instalar”.

Depois do download, o usuário deve abrir o aplicativo e clicar no botão laranja escrito “Entrar”. O próximo passo é inserir o número do CPF e uma senha, que deve ser cadastrada em caso de primeiro acesso ao app Caixa Tem.

Nessas situações de cadastro, o cidadão deve receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação na plataforma. Sendo assim, deve-se informar o número do telefone e então indicar qual foi o código recebido. Depois disso, já será possível acessar os serviços do aplicativo e movimentar o Bolsa Família no Caixa Tem.

Como sacar o Bolsa Família no Caixa Tem?

O beneficiário do Bolsa Família consegue realizar saques sem cartão de seu benefício, por meio de um código gerado no aplicativo Caixa Tem. Para isso, deve-se clicar na opção de “Saque sem cartão” na tela inicial.

Já na tela que aparecerá em seguida, a orientação é clicar em “Gerar código para saque”. Em seguida, se deve clicar novamente nesta opção e digitar a senha do aplicativo. Feito isso, aparecerá o código que deverá ser informado no caixa eletrônico para efetuar o saque sem cartão. É possível usar o código em até uma hora depois que ele for gerado.

Como fazer transferências do Bolsa Família no Caixa Tem?

Além do saque sem cartão, também é possível fazer transferências dos pagamentos do Bolsa Família no aplicativo Caixa Tem. Nesse caso, é preciso clicar em “Transferir dinheiro” na tela inicial.

O próximo passo é digitar os dados da conta que se deseja transferir, colocar o valor e apertar em “Confirmar”. Para que a operação seja concluída será necessário informar a senha do Caixa Tem. Pode-se salvar e compartilhar o comprovante da transferência.

Nota-se que é possível transferir tanto para conta bancária da Caixa quanto para conta de outro banco.

Como pagar boletos e fazer compras online?

Outras possibilidades de movimentar o dinheiro recebido pelo Bolsa Família no Caixa Tem, é fazendo o pagamento de boletos e contas domésticas, assim como compras online.

No caso dos boletos, deve-se clicar na opção de “Realizar pagamentos”. Em seguida escolher entre “Digitar o código de barras” e “Ler o código de barras”. Após digitar o código ou usar a câmera do celular para fazer a leitura, basta confirmar o pagamento e digitar a senha do aplicativo.

Já para as compras online, a orientação é clicar na opção de “Cartão de Débito Virtual” e gerar um código para usar no momento de comprar algum item pela internet. Deve-se usar um código diferente para cada compra.

Como atualizar cadastro no Caixa Tem?

Ademais, neste mês de março beneficiários do Bolsa Família e outros cidadãos que receberam o auxílio emergencial no passado podem efetuar uma atualização de cadastro no Caixa Tem. Essa ação não é obrigatória para o recebimento do novo benefício em 2021, mas deve garantir maior segurança e evitar fraudes.

Para atualizar o cadastro, o usuário deve clicar na opção de “Atualize seu cadastro” na tela inicial. Feito isso, enviar uma foto do rosto e dos documentos pessoais, o RG e CPF. A partir desse procedimento a atualização é concluída e o cidadão não precisa comparecer a uma agência da Caixa.

Nota-se que esse processo deve ocorrer de forma escalonada, tendo como parâmetro o mês de nascimento das pessoas. O cronograma para liberação atualização de cadastro começou no dia 14 de março e vai até o dia 31 do mesmo mês.

