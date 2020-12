Calendário do Bolsa Família pode mudar com poupança social digital

Nesta quinta-feira (10), o Ministério da Cidadania publicou uma portaria que oficializa o pagamento do Bolsa Família através da poupança social digital. Através dela é possível conferir as mudanças que vão ocorrer no modelo atual do benefício social. Segundo o texto do Diário Oficial da União, as alterações também abrem espaço para mudar o calendário do Bolsa Família, as datas e depósito do benefício nos próximos anos.

Os pagamentos do Bolsa Família no Caixa Tem começam em dezembro, através da poupança social digital. Os primeiros a receber o dinheiro pela plataforma, então, são os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 9 e 0. Por outro lado, atualmente os contemplados pelo Bolsa Família recebem seu benefício através do Cartão Cidadão.

Possíveis mudanças no calendário Bolsa Família de 2021

Na portaria publicada, o Ministério da Cidadania revogou o artigo da portaria anterior do benefício, que estabelecia regras para o calendário de pagamentos. Dentre elas, que deveria ser mensal, sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês e seguindo a sequência dos últimos números do NIS. Dessa maneira, é possível que o calendário do Bolsa Família sofra mudanças e não seja seguido em 2021. Segundo a regra, apenas cabe ao Ministério da Cidadania aprovar o calendário anual de pagamentos dos benefícios.

Procurado pelo G1, entretanto, o Ministério da Cidadania informou que “não há previsão de alteração do calendário de pagamentos do benefício e nem a possibilidade que o pagamento deixe de ser mensal”.

Como receber no Caixa Tem?

A Caixa Econômica Federal vai abrir de forma automática e gradual as contas para recebimento do benefício. Ao passo que, não há necessidade do cidadão apresentar documentos ou comparecer a uma agência. Dessa forma, mais de nove milhões de famílias que ainda não possuem conta bancária poderão receber os valores através de crédito na conta digital.

Além disso, após a mudança ainda será possível sacar parte ou todo o dinheiro com o Cartão Bolsa Família, ou Cartão Cidadão. É possível acessar a conta no aplicativo Caixa Tem, a qual não tem tarifas de manutenção e conta com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. O beneficiário pode usar a mesma senha do cartão social para acessar a conta.

