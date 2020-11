Bolsa Família: governo pode integrar auxílio-creche ao benefício em 2021

Diante da incertezas de lançamento do Renda Cidadã ainda em 2020, os assessores da Presidência da República reformulam um proposta para melhoria do Bolsa Família em 2021. Dessa forma, criar um auxílio-creche de R$ 52 e incentivos para estudantes.

Sendo assim, bonificações estudantis nos valores de R$ 100 a R$ 1.000. A proposta é incentivar o interesse pela educação por meio de recursos financeiros. Portanto, alunos destaques concorreriam a bolsas mensais de R$ 100, prêmio anual de R$ 200.

Além disso, prêmios de R$ 1.000 para estudantes que tenham interesse em ciência e tecnologia, mas também para alunos que se destacarem em atividades esportivas.

Auxílio-creche

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A proposta é o auxílio-creche ser um adicional ao Bolsa Família. Sendo assim, o benefício de R$ 52 por mês deve beneficiar 8 milhões de crianças, segundo os assessores do governo. Portanto, o valor médio do programa de transferência de renda será de R$ 202 mensais em 2021.

O orçamento do Bolsa Família deve chegar a R$ 34,4 bilhões, segundo estimativa do técnicos do Palácio do Planalto e da equipe econômica. Além disso, a ampliação o programa social atenderá 14,5 milhões de famílias e 44,2 milhões de brasileiros.

Programa Mérito Escolar – Bolsa Família

O programa Mérito Escolar é o pagamento de bolsas mensais e prêmios anuais para estudantes, beneficiários do Bolsa Família. As gratificações servirão de incentivo para estudantes, 1,8 milhões aproximadamente.

Dessa forma, a proposta é alcançar crianças e adolescentes em todas as regiões brasileiros. Sendo assim:

800 mil no Nordeste;

500 mil no Sudeste;

300 mil no Norte;

100 mil no Centro-Oeste;

E outros 100 mil no Sul.

Com prêmios de R$ 1.000 por ano para alunos destaques da ciência e tecnologia, mas também de esportes. Sendo, 10 mil estudantes premiados de cada área do conhecimento. Além disso, estudantes receberão bolsas mensais de R$ 100, conforme o desempenho escolar.

Contudo, vale lembrar que tais benefícios se destinarão para inscritos no Bolsa Família.

*Com informações do portal Uol

Leia também