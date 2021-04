Calendário do auxílio emergencial: veja quem recebe hoje (09/04)

O calendário do auxílio emergencial já começou. Nesta sexta-feira (09), os cidadãos que recebem o benefício são os nascidos em fevereiro. Eles pegam o dinheiro em forma de depósito em conta digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Ao passo que, a liberação para saques em espécie dessa primeira parcela ocorre em 06 de maio.

Os nascidos em fevereiro que pegam o dinheiro hoje são aqueles inscritos via site ou aplicativo Caixa, bem como integrantes do CadÚnico. Os contemplados pelo Bolsa Família vão receber o auxílio conforme o calendário regular do programa, sendo divididos de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).

Pagamento do auxílio emergencial é de R$ 150, R$ 250 e R$ 375

O valor do pagamento do auxílio emergencial varia de acordo com a composição da família, podendo ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Confira qual valor você deve receber:

Famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres: recebem parcelas de R$ 250;

Pessoas que moram sozinhas: recebem parcelas de R$ 150;

Mulher provedora de família monoparental (mãe solteira): recebem parcelas de R$ 375.

Os beneficiários devem receber ao todo quatro parcelas, e o pagamento está limitado a uma pessoa por família. Primeiro, é feito depósito em poupança social digital e depois há liberação para saques. Por meio do aplicativo Caixa Tem, os cidadãos conseguem fazer pagamentos de boletos e contas domésticas, assim como compras online com o uso do cartão de débito virtual.

Critérios para receber a nova rodada do benefício

Cerca de 45,6 milhões de famílias devem ser beneficiadas pela nova rodada do calendário do auxílio emergencial. Esse grupo contempla as pessoas que receberam o benefício no ano passado, até o mês de dezembro, e que atendem aos critérios do auxílio de 2021.

Uma dessas regras diz respeito à renda. Para pegar o pagamento do auxílio emergencial, é preciso que a renda familiar por pessoa não passe de meio salário mínimo por mês, ou seja, R$ 550. Já a renda familiar total não deve ser maior do que três salários mínimos por mês, ou seja, R$ 3.300.

Além disso, não podem adquirir o novo benefício os trabalhadores de carteira assinada, pessoas com menos de 18 anos de idade, com exceção de mães adolescentes. Bem como, cidadãos que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do abono salarial e Bolsa Família.

Calendário da 1ª parcela do auxílio emergencial

No domingo (11), é a vez dos nascidos em março receberem o pagamento do calendário do auxílio emergencial. Os depósitos da primeira parcela seguem até o dia 30 de abril. Confira então o cronograma completo de depósitos dessa parte inicial do benefício:

06 de abril: pagamento para nascidos em janeiro

09 de abril: pagamento para nascidos em fevereiro

11 de abril: pagamento para nascidos em março

13 de abril: pagamento para nascidos em abril

15 de abril: pagamento para nascidos em maio

18 de abril: pagamento para nascidos em junho

20 de abril: pagamento para nascidos em julho

22 de abril: pagamento para nascidos em agosto

25 de abril: pagamento para nascidos em setembro

27 de abril: pagamento para nascidos em outubro

29 de abril: pagamento para nascidos em novembro

30 de abril: pagamento para nascidos em dezembro

