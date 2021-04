Confira como fazer consulta do auxílio emergencial pelo CPF

O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial já começou e os cidadãos conseguem verificar se estão incluídos ao fazer uma consulta pela internet. Devem receber as quatro parcelas de 2021, as pessoas que pegaram o benefício no ano passado e atendem as regras no novo programa. Para fazer a consulta do auxílio emergencial pelo CPF é preciso acessar o site da Dataprev.

Neste ano, o auxílio deve chegar a 45,6 milhões de cidadãos e está limitado a uma pessoa por família. Ao passo que as parcelas têm o valor de de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, variando de acordo com a composição familiar.

Onde consultar o auxílio emergencial 2021?

Os cidadãos conseguem verificar se vão ou não receber o auxílio emergencial 2021 por meio de consulta na internet. Para isso é preciso acessar o site da Dataprev, uma empresa de tecnologia vinculada ao Ministério da Economia.

Desse modo, a consulta do auxílio emergencial pelo CPF deve ser feita pelo Portal de Consultas da Dataprev. O procedimento foi liberado no dia 02 de abril, quando a Dataprev em conjunto com o Ministério da Cidadania finalizou o primeiro processamento e análise acerca dos beneficiários deste ano. A elegibilidade para o benefício foi avaliada apenas com o público que recebeu o auxílio emergencial ou residual em dezembro do ano passado, último mês de pagamento da primeira rodada do benefício.

Nota-se que os cidadãos não precisam fazer uma nova solicitação para receber o dinheiro, afinal o benefício será concedido de forma automática para os beneficiários de 2020 que atendam aos critérios da renovação do auxílio.

Ademais, os integrantes do Bolsa Família ficam sabendo se estão incluídos no novo auxílio por meio de mensagem no extrato de pagamento do programa.

Passo a passo para fazer consulta do auxílio emergencial pelo CPF

Então, os beneficiários do auxílio emergencial de 2020 podem fazer a consulta do pelo portal do Dataprev. O primeiro passo é usar um dispositivo com internet para acessar o seguinte endereço: consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta.

Em seguida, para fazer a consulta do auxílio emergencial pelo CPF é preciso preencher os campos que aparecerão. O primeiro deles é justamente o número do CPF, logo abaixo deve-se escrever o nome completo e depois o nome da mãe. Também é preciso indicar a data de nascimento e por fim clicar em “Enviar”.

Ao efetuar esse passo a passo, o cidadão consegue verificar se vai ou não receber as quatro parcelas do auxílio emergencial de 2021.

Nos casos em que duas pessoas da família receberam o benefício no ano passado, é válido fazer a consulta de ambas. Isso porque o pagamento deste ano está limitado a uma pessoa por grupo familiar. Seguindo o critério de prioridade de mãe solteira, bem como data de nascimento mais antiga e ordem alfabética do primeiro nome, para fins de desempate.

Além disso, quem foi considerado inelegível para o benefício deste ano tem a opção de fazer uma contestação pela mesma plataforma.

Como contestar auxílio emergencial negado?

Quem fez a consulta do auxílio emergencial pelo CPF e verificou que teve o pagamento negado pode fazer uma contestação até o dia 12 de abril. Só podem solicitar o recebimento das parcelas os cidadãos que receberam o auxílio de R$ 600 ou R$ 300 até o mês de dezembro do ano passado.

Para contestar o auxílio emergencial negado, é preciso primeiro realizar a consulta. Feito isso, ao receber o resultado de “inelegível”, o cidadão deve clicar no botão em que está escrito “Contestar”.

Nota-se também que o sistema da Dataprev deve aceitar apenas as solicitações consideradas passíveis de contestação. As quais permitem a atualização das bases de dados, com informações como data de nascimento errada e CPF não identificado, além de dados incorretos sobre vínculos empregatícios e recebimento de benefícios sociais e trabalhistas.

Ademais, mesmo para quem for aprovado para receber o benefício, há chances do pagamento ser cancelado. Afinal, o cumprimento das regras será verificado mensalmente. Ao ter o auxílio cancelado por identificação de inconsistência ou irregularidade, o cidadão poderá fazer uma contestação no site da Dataprev. Outras formas de reativar o benefício é através de decisão judicial ou de processamento de ofício realizados pelo Ministério da Cidadania.

Quem tem direito ao benefício?

Além de saber como fazer consulta do auxílio emergencial pelo CPF, é importante verificar quem tem direito a fazer parte da nova rodada.

Como dito, só serão beneficiados aqueles que receberam o auxílio até dezembro do ano passado. Então, quem recebeu algumas parcelas e teve o benefício suspenso ou bloqueado, não fará parte da lista de novos beneficiários.

Para receber as quatro parcelas de 2021 é preciso também ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e renda familiar total de até três salários mínimos por mês.

Não é permitido ter emprego de carteira assinada, nem receber benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família e do PIS/PASEP.

