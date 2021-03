Os cidadãos que fazem parte do programa Bolsa Família recebem seus benefícios nos últimos dez dias úteis de cada mês. No calendário do Bolsa Família para março de 2021, os pagamentos começam no dia 18 e finalizam no dia 31.

Nesse sentido, os inscritos pegam seus valores de acordo com o final de seu Número de Identificação Social (NIS). Basta verificar o último número, sem considerar o dígito verificador que vem após o traço, e procurar a data de pagamento relacionada a ele. Os primeiros a receber o dinheiro são aqueles com NIS terminado em 1.

Esse número pode ser visto no Cartão Bolsa Família, que o grupo recebe após ser selecionado para o programa. Bem como, pode ser verificado no site ou aplicativo do Cadastro Único.

Calendário Bolsa Família para março de 2021

Neste mês, o pagamento do programa de transferência de renda se inicia em uma quinta-feira, dia 18. E termina na quarta-feira, dia 31. Os beneficiários com NIS de final 1 recebem primeiro. Ao passo que, aqueles com NIS terminado em 0, são os últimos. Então, confira o calendário do Bolsa Família para março de 2021 e saiba quando receberá os valores devidos:

18 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 1

19 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 2

22 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 3

23 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 4

24 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 5

25 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 6

26 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 7

29 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 8

30 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 9

31 de março: pagamento para beneficiários com NIS de final 0

Vai ter aumento no Bolsa Família em 2021?

O governo planeja implantar uma reestruturação no Bolsa Família, de modo a aumentar o benefício médio de R$ 190 para R$ 200. Além disso, novos benefícios e prêmios devem ser incluídos no programa, como é o caso do auxílio para creche e a bonificação escolar. Segundo reportagem divulgada pelo Uol, há a possibilidade de ampliação das faixas de renda que permitem a participação do programa.

O novo Bolsa Família ainda não foi lançado. Atualmente, há o benefício básico de R$ 89 mensais, pago às famílias em situação de extrema pobreza. E o benefício variável de R$ 41, o qual cada família pode acumular até cinco. É destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que tenham em sua composição gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.

Existe também o benefício variável jovem, pago a famílias inscritas que tenham em sua composição adolescentes entre 16 e 17 anos. Seu valor é de R$ 48 por mês e é possível acumular dois benefícios do tipo.

Como consultar o Bolsa Família?

Além de verificar o calendário do Bolsa Família para março de 2021, é válido saber como consultar a situação no programa.

Uma das formas de verificação é através do sistema de Consulta Pública Bolsa Família, da Caixa Econômica Federal. Ao entrar nele, se deve clicar na opção de “Consulta benefícios por família”. E depois e digitar o número de CPF do responsável familiar ou o número do NIS. Então na próxima página será possível verificar o saldo do benefícios, os valores que já retirados e dados sobre a família beneficiada.

Como sacar benefícios?

A família pode sacar os valores devidos do programa com o cartão Bolsa Família ou Cartão do Cidadão. Seja em caixas eletrônicos da Caixa, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas. Ademais, também é possível acessar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem, pois os pagamentos estão sendo migrados para a depósito na poupança social digital. Neste mês, é a vez dos inscritos com NIS terminado em 1 e 2 começarem a receber por esse canal, de acordo com o calendário do Bolsa Família para março de 2021.

