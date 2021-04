Calendário do Bolsa Família; veja quando será o pagamento do auxílio

A nova rodada do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família começa a ser paga no dia 16 de abril. O pagamento segue o calendário do Bolsa Família que já estava previsto para este mês e será feito de acordo com o número do NIS do cidadão.

Quem recebe o Bolsa Família será contemplado com o valor máximo do auxílio emergencial previsto para este ano, que é de R$ 375. As parcelas serão pagas ao longo de abril, maio, junho e julho. Ainda não há previsão se o benefício será estendido por mais meses.

Calendário do Bolsa Família de abril

O pagamento do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família segue o número final do NIS do cidadão. Com isso, os pagamentos começam no dia 16 para quem tem o NIS final 1. O último pagamento será feito em no dia 30, finalizado com os beneficiários que tem o NIS final 0.

16/04 – final do NIS 1

17/04 – final do NIS 2

20/04 – final do NIS 3

22/04 – final do NIS 4

23/04 – final do NIS 5

24/04 – final do NIS 6

27/04 – final do NIS 7

28/04 – final do NIS 8

29/04 – final do NIS 9

30/04 – final do NIS 0

Os beneficiários pegam a segunda parcela entre 18 e 31 de maio. A terceira parcela é paga entre os dias 17 e 30 de junho. E por fim, a quarta parcela é paga entre os dias 19 e 30 de julho. Veja o calendário completo por aqui.

Consulta do auxílio emergencial

Quem recebe o Bolsa Família poderá consultar o saldo do auxílio emergencial a partir do dia 14 de abril, conforme informou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

“Quem é do Bolsa Família receberá o benefício que for de maior valor: ou o auxílio emergencial ou o próprio Bolsa Família”, disse Guimarães. “Por enquanto, o beneficiário do programa ainda não tem a informação de qual valor ele receberá, e essa informação só estará disponível a partir do dia 14”.

Para acompanhar o benefício, basta acessar o site da Caixa (https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio) ou no site da Cidadania (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/).

