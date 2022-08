Calendário do vale-gás antecipado: valor cai de 9 a 22 de agosto

Calendário do vale-gás é antecipado assim como ocorreu com o Auxílio Brasil para o mês de agosto. De 9 a 22 de agosto, as famílias beneficiárias começam a receber os R$ 110,00 do vale-gás. O valor dobrou depois da aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que ampliou os benefícios sociais mesmo em ano eleitoral.

Com a ampliação do vale-gás, as famílias contempladas vão receber a cada dois meses o valor de R$ 110,00 que hoje corresponde a um botijão de 13 quilos. Ou seja, os pagamentos de agosto, outubro e por fim dezembro serão neste valor. A expectativa é de que o benefício volte a ser metade do preço médio botijão a partir de janeiro de 2023.

Lembrando que o vale-gás pode ser acumulado com outros benefícios, e inclusive é pago conforme calendário do Auxílio Brasil.

Logo depois da promulgação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que ampliou o valor dos benefícios sociais, o Governo Federal já sinalizava pela antecipação do calendário, pelo menos do mês de agosto.

Formalmente, o Ministério da Cidadania anunciou a antecipação do vale-gás no fim do mês de julho. Originalmente, o auxílio era pago nos últimos 10 dias úteis do mês, seguindo o calendário do Auxílio Brasil, que seria entre os dias 18 e 31 do mês.

Com a antecipação, as famílias que recebem o vale-gás passaram a contar com o benefício a partir do dia 9 até o dia 22 de agosto.

Segundo o Estadão, são 5,6 milhões famílias que vão receber o vale-gás deste mês. Reforçando que o vale-gás pe pago a cada dois meses. Então, até dezembro os beneficiários vão receber três parcelas de R$ 110,00: agosto, setembro e dezembro.

Veja calendário do vale-gás de agosto

O calendário do vale-gás foi antecipado, por enquanto, apenas no mês de agosto. Tanto o auxílio gás quanto o Auxílio Brasil serão pagos entre os dias 9 até 22, conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social). Acompanhe abaixo:

Final do NIS / Data de pagamento

NIS 1: 9 de agosto, terça-feira

NIS 2: 10 de agosto, quarta-feira

NIS 3: 11 de agosto, quinta-feira

NIS 4: 12 de agosto, sexta-feira

NIS 5: 15 de agosto, segunda-feira

NIS 6: 16 de agosto, terça-feira

NIS 7: 17 de agosto, quarta-feira

NIS 8: 18 de agosto, quinta-feira

NIS 9: 19 de agosto, sexta-feira

NIS 0: 22 de agosto, segunda-feira

Ainda não se tem a confirmação de que o calendário de pagamentos do vale-gás e do Auxílio Brasil dos próximos meses também será antecipado.

Quem tem direito

Todos os beneficiários que já são contemplados com o vale-gás têm direito a receber o valor dobrado seguindo o calendário antecipado.

O vale-gás é um benefício que só pode receber quem está inscrito no CadÚnico, o Cadastro Único que serve como principal base de dados para todos os programas sociais do Governo Federal ou que tem um membro da família beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Assim como é pago o Auxílio Brasil, o vale-gás também é depositado na conta digital do beneficiário e pode ser sacado em lotéricas, caixas eletrônicos Caixa ou no aplicativo Caixa Tem pelo mesmo cartão e senha do Auxílio Brasil.

Para saber se você foi contemplado para receber o Vale-Gás, pode tirar suas dúvidas pelos aplicativos Auxílio Brasil ou Caixa Tem, disponível nas plataformas Android e IOS.

Você ainda pode ligar para a central de atendimento da Caixa, no número 111 ou no atendimento do Ministério da Cidadania, no telefone 121.

De quanto será o vale-gás?

Dentro da PEC que ampliou benefícios sociais que foi aprovada no Congresso estava a proposta de dobrar o vale-gás para os pagamentos de 2022.

Com a aprovação da PEC, o auxílio gás foi para R$ 110,00 a serem pagos a cada dois meses. O cálculo para se chegar ao valor de R$ 110,00 é baseado nas pesquisas da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Se o calendário não for antecipado novamente, o auxílio gás será pago nos últimos 10 dias úteis do mês de outubro e dezembro, conforme calendário do Auxílio Brasil.