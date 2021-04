Calendário FGTS 2021: saiba quando o benefício estará disponível

Os trabalhadores de todo o país já conseguem consultar o calendário do FGTS 2021. A modalidade disponível é o saque-aniversário, em que o trabalhador consegue receber o dinheiro no mês de nascimento, e está disponível para 10 milhões de trabalhadores que optaram por essa opção.

Com o saque-aniversário do FGTS os trabalhador conseguem sacar o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço uma vez por ano. Esta modalidade, no entanto, deve ser solicitada previamente para poder ter direito.

Após ativar o saque-aniversário, o trabalhador só tem direito a retornar a modalidade normal após dois anos. O prazo para o saque é de até três meses, já contando com o mês do aniversário.

Os trabalhadores que optam pelo saque-aniversário não tem direito ao valor integral disponível na conta em caso de demissão sem justa causa. Isso significa que o trabalhador só recebe a multa de 40% aplicada ao valor do FGTS do último contrato.

Quanto é possível sacar na modalidade ‘saque-aniversário’?

Faixas de saldo Alíquota Parcela adicional fixa Até R$ 500 50% – de R$ 500,01 até R$ 1 mil 40% R$ 50 de R$ 1.000,01 até R$ 5 mil 30% R$ 150 de R$ 5.000,01 até R$ 10 mil 20% R$ 650 de R$ 10.000,01 até R$ 15 mil 15% R$ 1.150 de R$ 15.000,01 até R$ 20 mil 10% R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900

Caso o trabalhador tenha R$ 1.000 na conta do FGTS, pode sacar 40% deste valor, ou seja, R$ 400. Essa faixa de saldo tem direito a uma parcela adicional de R$ 50. Nesse sentido, o valor total fica R$ 450.

Calendário FGTS 2021 para o saque-aniversário

Mês do aniversário Data disponível para realizar o saque Janeiro De janeiro a 31 de março Fevereiro De fevereiro a 30 de abril Março De março a 31 de maio Abril De abril a 31 de junho Maio De maio a 30 de julho Junho De junho a 31 de agosto Julho De julho a 30 de setembro Agosto De agosto a 29 de outubro Setembro De setembro a 30 de novembro Outubro De outubro a 31 de dezembro Novembro De novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 Dezembro De dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022

Leia também:

Saque-aniversário do FGTS 2021: veja se você tem direito