Saque-aniversário do FGTS 2021: veja se você tem direito

Os trabalhadores com direito ao saque-aniversário do FGTS 2021(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já podem sacar o benefício de 2021. A retirada do dinheiro, por sua vez, segue um cronograma estabelecido pela CAIXA. Confira a seguir as datas completa e veja quando você sacar o seu benefício.

Saque-aniversário do FGTS 2021 como funciona?

Todos os trabalhadores que possuem conta no FGTS com saldo podem fazer o saque dos valores, mesmo que a conta esteja inativa. Além dos profissionais que possuem carteira assinada, os trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos e atletas profissionais também tem direito ao benefício.

O valor FGTS se constitui a partir do depósito mensal de 8% do valor do salário do funcionário. A porcentagem não é descontada do valor de remuneração dos trabalhadores.

Os trabalhadores só podem efetuar o saque do FGTS em situações específicas. Veja quais são:

Demissão sem justa causa;

Por força maior (catástrofes naturais que atinjam a empresa ou a residência do trabalhador);

Falência da empresa;

Trabalho Avulso;

Aposentadoria ou idade superior a 70 anos;

Doenças graves, incluindo câncer e HIV;

Morte do trabalhador;

Aquisição da casa própria;

Desemprego (trabalhador que está em situação de desemprego há três anos ou mais);

Na modalidade do saque-aniversário do FGTS, o trabalhador pode retirar parte do seu saldo todos os anos, no mês de seu aniversário. A migração para esse tipo de saque pode ser feita do aplicativo do FGTS, no site do fundo, no Internet Banking da Caixa ou nas agências da Caixa.

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2021

Os trabalhadores já estão recebendo os valores do FGTS pelo saque-aniversário desde o mês de janeiro, para esses, o período de retirada do valor encerra no próximo dia 31 de março. Confira o calendário completo:

Mês do aniversário Início do saque Fim do saque Janeiro 4 de janeiro de 2021 31 de março de 2021 Fevereiro 1º de fevereiro de 2021 30 de abril de 2021 Março 1º de março de 2021 31 de maio de 2021 Abril 1º de abril de 2021 30 de junho de 2021 Maio 3 de maio de 2021 31 de julho de 2021 Junho 1º de junho de 2021 31 de agosto de 2021 Julho 1º de julho de 2021 30 de setembro de 2021 Agosto 2 de agosto de 2021 31 de outubro de 2021 Setembro 1º de setembro de 2021 30 de novembro de 2021 Outubro 1º de outubro de 2021 31 de dezembro de 2021 Novembro 1º de novembro de 2021 31 de janeiro de 2022 Dezembro 1º de dezembro de 2021 28 de fevereiro de 2022

Saiba como pedir a antecipação do saque-aniversário do FGTS

Qual valor do saque-aniversário?

O montante do saque-aniversário do FGTS pode variar conforme o saldo disponível no Fundo de Garantia. Dessa forma, o trabalhador terá a possibilidade de sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional.

O saque-aniversário do FGTS 2021 possui faixas distintas referentes ao valor que o trabalhador possui em sua conta. Confira:

Valor do saldo (em R$) % do saldo que pode ser sacado Parcela adicional fixa Saque total no piso da faixa Saque total no topo da faixa Até R$ 500 50% 0 —– R$ 250 De R$ 500,01 a R$ 1.000 40% R$ 50 R$ 250 R$ 450 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 30% R$ 150 R$ 450 R$ 1.650 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 20% R$ 650 R$ 1.650 R$ 2.650 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000 15% R$ 1.150 R$ 2.650 R$ 3.400 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 10% R$ 1.900 R$ 3.400 R$ 3.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900 R$ 3.900 ilimitado

Se o cidadão não retire o dinheiro até a data limite, o recurso volta automaticamente para a sua conta do fundo. O rendimento do FGTS é de 3% ao ano, somado à Taxa Referencial (TR). Os valores do fundo são corrigidos todo dia 10 de cada mês.

Como fazer saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS é opcional para os trabalhadores. Dessa forma, quem não optar pela possibilidade de sacar os valores no mês do aniversário, permanecem no modelo saque-rescisão.

A opção pelo saque-aniversário do FGTS pode ser feita pelo aplicativo APP FGTS, disponível para Android e iOS; no site do FGTS (www.fgts.caixa.gov.br); pelo Internet Banking da CAIXA; ou nas Agências da CAIXA.

Ao aderir o saque-aniversário, é necessário informar a CAIXA uma conta para receber os valores.

Os trabalhadores que migrarem para o saque-aniversário e se arrependerem, podem voltar para o saque-rescisão a qualquer momento. A alteração surtirá efeito no 1º dia do 25º mês da solicitação.

