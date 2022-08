Cartão do Auxílio Brasil: como desbloquear para sacar R$ 600

Veja passo a passo para cadastrar senha do novo cartão do Auxílio Brasil

Cartão do Auxílio Brasil como desbloquear? Desde o mês julho os beneficiários do Auxílio Brasil estão recebendo em casa o novo cartão do benefício. O envio vem sendo feito pelo Ministério da Cidadania e vai chegar, num primeiro momento, a todos os contemplados a partir de novembro de 2021 que recebem o benefício pela poupança social digital.

O novo cartão vem com chip e a função de compra no débito. O objetivo, segundo a Casa Civil, é de dar mais independência aos beneficiários na hora de irem às compras, além de aumentar a segurança das transações.

A intenção do Governo Federal é de substituir gradativamente a poupança social digital pelo cartão com chip. Com o cartão do Auxílio Brasil em mãos, as famílias brasileiras vão poder fazer compras, movimentar a conta, realizar pagamentos e saques do benefício.

Só no mês de julho, o Ministério da Cidadania previa emitir 3,2 milhões de cartões. A estimativa é chegar ao público de 6,6 milhões de famílias contempladas no programa desde novembro do ano passado.

A mudança com a emissão do cartão do Auxílio Brasil tem despertado muitas dúvidas nos beneficiários. Abaixo o DCI explica como desbloquear e o passo a passo para isso, confira.

Cartão do Auxílio Brasil como desbloquear

Cartão do Auxílio Brasil como desbloquear: aqui vamos explicar passo a passo de como ativar o seu novo cartão. Logo que o beneficiário recebe o cartão, a primeira coisa a fazer é cadastrar a senha, o que pode ser feito em qualquer agência da Caixa, lotérica, pelo aplicativo Caixa Tem ou ainda por telefone.

O cartão do Auxílio Brasil e como desbloquear vai chegar até o endereço informado no CadÚnico, a principal base de dados do Governo Federal. Enviado pelos Correios, o novo cartão virá bloqueado e para criar a senha é preciso seguir as instruções abaixo:

O cadastramento da senha para o novo cartão do Auxílio Brasil pode ser feito em lotéricas, agências da Caixa Econômica Federal ou ainda no aplicativo Caixa Tem;

Pelo Aplicativo, que pode ser baixado pela Play Store ou Apple Store direto no seu celular gratuitamente, você deve clicar na opção “Auxílio Brasil” e em seguida “Criar senha do cartão”.

Pelo telefone, o beneficiário deve cadastrar a senha ligando na Central de Atendimento Caixa Auxílio Brasil pelo telefone 111. Ao discar, tenha em mãos o cartão, NIS (Número de Identificação Social), carteira de identidade e CPF.

Segundo informou a Caixa, também será preciso comparecer, após realizar os procedimentos solicitados via telefone, a qualquer lotérica levando um documento de identificação para finalizar o cadastramento/recadastramento.

Importante explicar que quando o cartão chega à casa do beneficiário, já vem todas as informações referentes ao desbloqueio, além de estar descrita a funcionalidade do cartão, como cadastrar a senha, o calendário e todos os canais de atendimento.

Cartão do Auxílio Brasil como criar a senha pelo celular

Você não precisa ir até uma agência da Caixa ou lotérica para desbloquear o cartão do Auxílio Brasil e criar uma nova senha, basta acessar o aplicativo Caixa Tem ou então direto o aplicativo Auxílio Brasil.

Seja qual for a opção do beneficiário, ao entrar no aplicativo é preciso clicar em acessar, preencher CPF e senha. Mas, atenção, a senha solicitada é a senha do aplicativo, não a do cartão. E se você se esqueceu ou precisa se cadastrar, não se preocupe na mesma tela você encontrará esta opção.

Depois de digitar CPF e senha, uma nova tela vai aparecer, neste momento você deve clicar em “Criar senha do cartão”.

Se você tiver dúvidas acerca do cadastramento da senha ou quer acompanhar o envio do cartão do Auxílio Brasil, além da Central 111, pode ligar também na Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 0800 104 0104 ou 4004-0104.

Cartão do Auxílio Brasil – como vai funcionar?

Segundo o Ministério da Cidadania, o novo cartão do Auxílio Brasil será de chip e na modalidade débito. O beneficiário poderá usá-lo em qualquer estabelecimento comercial como débito, além de realizar saque do benefício em qualquer caixa eletrônico da Caixa ou da rede 24h.

Para o Governo Federal, o novo cartão além de modernizar o sistema do Auxílio Brasil, garante mais independência ao beneficiário durante as compras e segurança também. Isso porque o uso do chip no cartão diminui os riscos de clonagem.

Lembrando que não é preciso solicitar um novo cartão, ele chegará primeiro às famílias contempladas a partir de novembro de 2021 e que recebem pela poupança digital. O cartão será entregue pelos Correios no endereço informado na inscrição do CadÚnico.

O cartão do Auxílio Brasil virá com a identificação do programa na frente, número do cartão, além do NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar, nome desta pessoa e validade do cartão.

Na parte de trás, o cartão do Auxílio Brasil terá os telefones dos canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa, QR Code, e a bandeira do banco que pode ser Elo ou Visa.

