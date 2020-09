Cédula de R$ 200 é lançada; veja detalhes da nova nota

A cédula de R$ 200 foi lançada pelo Banco Central (BC) no início da tarde desta quarta-feira (02), por transmissão ao vivo. Segundo o BC, serão impressas 450 milhões de unidades da nota até o final deste ano. Ademais, a nova nota gerará a circulação de aproximadamente R$ 165,9 bilhões, nos próximos cinco meses.

O lançamento da nota de R$ 200 atende a demanda por papel moeda, ocasionada pela crise sanitária da Covid-19. Acerca disso, a diretora de Administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, explicou as necessidades da inclusão da cédula de R$ 200. “Se tem demanda da população por papel moeda, é papel do Banco Central atender. Isso não tem relação com a inflação.” E, ela acrescentou que a “inflação segue baixa e estável no nosso país”.

Cédula de R$ 200

A nota de R$ 200 entra em circulação ainda hoje, segundo o Banco Central. Sendo assim, foram apresentadas algumas características da nova integrante da segunda família do Real.

Principais características:

Representação do lobo-guará: o animal da fauna brasileira foi escolhido através de pesquisa do Banco Central, em 2001;

Cores personalizadas: cinza e sépia. Dessa forma, a cor acinzentada será a frente da nota e verso, na cor sépia;

Tamanho: a nota de R$ 200 tem as mesmas dimensões da cédula de R$ 20, isto é, 142mm X 65mm.

Segundo Carolina de Assis Barros, a escolha do formato para a nova cédula se deve a necessidade de circulação do papel moeda. “Não havia tempo hábil para adaptação do parque fabril”, declarou na apresentação. Além disso, a diretora de administração do BC informou que “por ter tamanho preexistente, a adaptação dos equipamentos da rede bancária será rápida”.

Segurança da Cédula de R$ 200

A cédula de R$ 200 possui elementos de segurança perceptíveis de forma sensorial, pela visão e tato, por exemplo. Dessa maneira, as cédulas falsas poderão ser identificadas por qualquer cidadão.

Confira-os, a seguir:

1. Auto-relevo

O auto-relevo é perceptível ao passar os dedos nos desenhos lateriais, isto é, sobre a linha de flores e frutos da lobeira. Além disso, o indicativo de segurança existe nos dois lados da nota de R$ 200. No anverso da nota, está sobre a descrição “200 REAIS” e em “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. Já no reverso, o auto-relevo aparece na representação do lobo-guará, na escrito “BANCO CENTRAL DO BRASIL” e no numeral 200.

2. Número que muda de cor

O número que indica o valor da cédula, disposto na parte superior direita, muda de cor conforme o ângulo de visualização da nota. Isto é, ao movimentar o papel moeda, pode-se observar uma barra brilhante e a mudança de cor, do azul para o verde.

3. Marca d’água

Para visualizar a marca d’água da nota de R$ 200, é necessário colocá-la contra a luz. Somente assim, é perceptível a imagem no lobo-guará, embaixo do numeral que indica o valor da cédula, no canto superior direito.

4. Número escondido

O número escondido também é um recurso de segurança contra fraudes da nova nota. Para isso, a descrição de 200 se encontra abaixo no numeral que muda de cor. Então, para idenficá-lo, basta colocar a nota contra a luz.

5. Marca tátil

A marca tátil está presente em todas as cédulas da segunda família do Real e varia conforme o valor da nota. Sendo assim, a cédula de R$ 200 terá três linhas diagonais no canto inferior direito.

Em suma, esse recurso auxilia os portadores de deficiência visual na identificação da nota.

Circulação da nota de R$ 200

Segundo o Banco Central, a nota de R$ 200 já foi distribuída nas capitais brasileiras. O montante de cédulas por cada região não foi anunciada, por ser uma informação sigilosa.

Contudo, as novas notas entram em circulação ainda nesta quarta-feira (02), por intermédio das instituições bancárias.

Além disso, a diretora de Administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, declarou que a circulação da nova cédula ocorrerá de acordo com a demanda da população.

Carolina disse que a circulação da nova nota estava sendo estudada pelo BC há algum tempo.”Não é um solução temporária. A nota de R$ 200 veio para ficar.”