13º salário: veja como fica o pagamento do abono 2020

O 13º salário não poderá sofrer alterações na forma de cálculo em 2020. Mesmo ainda que o trabalhador tenha o contrato reduzido da jornada de trabalho por causa da pandemia, deve receber o benefício de forma integral. A medida foi divulgada pelo governo em nota técnica.

Sendo assim, o abono salarial será com base na remuneração integral do mês de dezembro, como nos anos anteriores. Portanto, o benefício natalino não terá influência das reduções da jornada de trabalho.

Além disso, o pagamento integral deve acontecer mesmo que o trabalhador receba a remuneração, de dezembro, menor por causa da jornada reduzida.

Contudo, no casos de suspensão de contrato, o período que o trabalhador não exerceu atividade não entra no cálculo do 13º salário, com exceção para funcionários que trabalhou por mais de 15 dias no mês. Sendo assim, considera-se o mês para pagamento do benefício.

