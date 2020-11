Saque-aniversário FGTS: quais bancos estão antecipando as parcelas?

Dentre as novas medidas do Governo Federal para a liberação do saque do FGTS, o saque-aniversário é uma opção que permite que o trabalhador retire anualmente, no mês de seu aniversário, parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Assim, a migração para a modalidade pode ser feita online. Entretanto, ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito à retirada do valor total de sua conta em caso de demissão sem justa causa, ou seja, ao saque-rescisão. Além disso, pode-se antecipar as parcelas do saque-aniversário em até três anos, de acordo com os bancos que oferecem o serviço.

Quais bancos antecipam as parcelas do saque-aniversário?

Alguns bancos estão antecipando o saque-aniversário através de um empréstimo para correntistas. Assim, o crédito sujeito a aprovação pode ser facilitado por possuir uma garantia, o FGTS.

1. Banco do Brasil

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O ‘CDC FGTS Saque Aniversário’ é um empréstimo para antecipar o valor do saque anual utilizando o saldo do FGTS como garantia. Assim, você faz a adesão à modalidade e pode contratar a antecipação dos valores. Dessa forma, a linha não compromete seu orçamento mensal com prestações. Você leva o dinheiro e paga a operação com o valor do seu saque aniversário do FGTS. Segundo informações do BB, você pode antecipar até três ciclos, contratando uma operação de crédito para cada ciclo.

2. Caixa Econômica Federal

Assim como no caso do BB, a ‘Antecipação Saque Aniversário FGTS’ da Caixa é um empréstimo que consiste em uma antecipação do valor do saque disponibilizado no mês do seu aniversário. Portanto, o saldo é uma garantia da operação. É possível antecipar até três anos, e a data do crédito do último ano não pode ultrapassar o limite de 999 dias a contar da contratação.

Dessa forma, o valor mínimo de contratação é de R$ 2.000,00 obtido pela soma dos três Saques Aniversários passíveis de serem antecipados, sendo o valor mínimo por ano de R$ 300,00. Além disso, possui taxa de juros de 0,99%a.m. Dentre os requisitos da Caixa, estão:

Ser maior de 18 anos ou emancipado

Possuir conta poupança ou conta corrente na CAIXA

Por fim, estar com CPF em situação regular na Receita Federal

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro e fevereiro tiveram o início do pagamento em abril, e a data limite para cadastrar conta bancária no aplicativo FGTS em 23 de junho;

Nascidos em março e abril tiveram o início do pagamento em maio, e a data limite para cadastrar conta em 24 de julho;

Aqueles nascidos em maio e junho tiveram o início do pagamento em junho, e a data limite para cadastrar conta em 24 de agosto;

Nascidos em julho tiveram o início do pagamento em julho, e a data limite para cadastrar conta em 23 de setembro;

Nascidos em agosto tiveram o início do pagamento em agosto, e a data limite para cadastrar conta em 23 de outubro;

Aqueles nascidos em setembro tiveram o início do pagamento em setembro, e a data limite para cadastrar conta em 23 de novembro;

Nascidos em outubro tiveram o início do pagamento em outubro, e a data limite para cadastrar conta em 22 de dezembro;

Nascidos em novembro tiveram o início do pagamento em novembro, e a data limite para cadastrar conta em 22 de janeiro de 2021;

Por fim, aqueles nascidos em dezembro terão o início do pagamento em dezembro, e a data limite para cadastrar conta em 19 de fevereiro de 2021.

Leia também:

Renda Básica: saiba o que é e o que significa e como funciona

Saque-aniversário FGTS: saiba como antecipar as parcelas