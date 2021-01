Calendário PASEP 2021: saiba o valor dos pagamentos com reajuste

O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), abono pago para servidores públicos, continuam os pagamentos referentes ao ano-base de 2019. Dessa maneira, os próximos pagamentos devem acontecer no dia 19 de janeiro para os trabalhadores com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social) 5. O abono também conta com o reajuste no valor, conforme o salário mínimo nacional, de R$ 1.100. Confira mais sobre o pagamento do PASEP 2021:

Calendário PASEP 2021

Final de inscrição 5: receberão a partir de 19 de janeiro de 2021;

Final de inscrição 6 e 7: receberão a partir de 13 de fevereiro de 2021;

Por fim, final de inscrição 8 e 9: receberão a partir de 17 de março de 2021.

Quem tem direito ao PASEP?

Em suma, o PASEP é o abono salarial ligado ao servidor público. Recebem, basicamente, os trabalhadores de carteira assinada nos últimos 12 meses e que tiveram rendimento máximo de até dois salários mínimos. Dessa forma, os benefícios se direcionam para os servidores públicos e colaboradores de empresas privadas. Assim, podem receber aqueles que:

Trabalharam pelo menos 30 dias de carteira assinada durante o ano de validação do pagamento;

Ter recebido de empregador pessoa jurídica uma remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado;

Ter carteira de trabalho registrada e estar inclusa dentro do abono salarial há ao menos 5 anos – prazo de carência básico para conseguir o benefício;

Além disso, ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como consultar saldo do PASEP?

Em seguida, a consulta do saldo do PASEP pela internet pode ser feita no site do Banco do Brasil. Veja:

Acesse a aba “Pasep” no site do Banco do Brasil; Clique em “Consulte seu Pasep”; Para iniciar a consulta, enfim, digite o número de inscrição ou o CPF e data de nascimento.

Outro modo de consulta é através do aplicativo do banco. Bem como é possível ligar para a central de atendimento do banco: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais cidades).

Qual o valor das cotas do PASEP de 2021?

O abono salarial é um benefício concedido ao segurado anualmente pela carteira de trabalho. Seu valor das cotas deve variar conforme a soma do período trabalhado. Assim, considerando o valor atual do salário mínimo de R$ 1.100, os valores segundo os meses trabalhados são:

Quem trabalhou 1 mês deve receber, então, R$ 92,00;

Quem trabalhou 2 meses deve receber R$ 184;

Aquele que trabalhou 3 meses deve receber R$ 275;

Quem trabalhou 4 meses deve receber R$ 367;

Quem trabalhou 5 meses deve receber R$ 459;

Aquele que trabalhou 6 meses deve receber R$ 550;

Quem trabalhou 7 meses deve receber R$ 642;

Quem trabalhou 8 meses deve receber R$ 734;

Aquele que trabalhou 9 meses deve receber R$ 825;

Quem trabalhou 10 meses deve receber R$ 917;

Quem trabalhou 11 meses deve receber R$ 1.009;

Por fim, aquele que trabalhou 12 meses deve receber R$ 1.100.

