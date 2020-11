Como consultar saldo do Pis/Pasep pela internet? Veja passo a passo

Os pagamentos do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) que tem 2019 como ano base, já foram feitos aos trabalhadores nascidos de julho a novembro, e aqueles com final de inscrição de 0 a 3. Mas os depósitos seguem até 17 de março de 2021. Portanto, é possível consultar saldo do Pis/Pasep pela internet.

Recebem o abono salarial os cidadãos que estejam inscritos no programa por ao menos cinco anos e que tenham a média de dois salários mínimos por mês.

Como consultar saldo do Pis

Trabalhadores baixa renda de empresas privadas podem consultar o saldo de seu PIS no site da Caixa Econômica Federal. Veja:

Acesse a aba “PIS” no site da Caixa; Clique em “Consultar Pagamento”; Faça o login, informando o email, número do NIS ou do CPF; Digite a senha.

Feito isso pode-se consultar se têm direito ao benefício e qual o saldo disponível. Outra forma de consulta digital é através do aplicativo Caixa Trabalhador. Ao efetuar o login, se deve buscar por Abono salarial e clicar em “Exercício Vigente”.

Além disso, também se pode ligar para o telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Como consultar saldo do Pasep

Em seguida, a consulta do saldo do Pasep pela internet pode ser feita no site do Banco do Brasil. Veja:

Acesse a aba “Pasep” no site do Banco do Brasil; Clique em “Consulte seu Pasep”; Para iniciar a consulta, digite o número de inscrição ou o CPF e data de nascimento.

Outro modo de consulta é através do aplicativo do banco. Bem como é possível ligar para a central de atendimento do banco: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais cidades).

Valor do Pis/Pasep

Ao consultar o saldo do Pis/Pasep pela internet é importante saber que valor do abono salarial é proporcional aos meses trabalhados no ano base. Então quem trabalhou durante um mês em 2019, recebe R$ 88. Já quem trabalhou todo o ano recebe o valor máximo de um salário mínimo, R$ 1045. Veja os valores:

1 mês: R$ 88,00;

2 meses: R$ 175;

3 meses: R$ 262;

4 meses: R$ 349;

5 meses: R$ 436;

6 meses: R$ 523;

7 meses: R$ 610;

8 meses: R$ 697;

9 meses: R$ 784;

10 meses: R$ 871;

11 meses: R$ 958;

12 meses: R$ 1.045;

