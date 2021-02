Confira como consultar o PIS pelos canais da Caixa

O calendário do PIS/Pasep referente ao ano base de 2019 foi antecipado. Dessa forma, os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro receberam os valores no dia 19 de janeiro deste ano. Bem como, os nascidos de março a junho receberam no dia 11 de fevereiro. Para consultar o PIS e verificar a liberação de pagamento, valores e saldo, o trabalhador pode acessar os canais da Caixa Econômica Federal.

Quem pode receber o abono salarial do PIS?

O abono salarial é um benefício anual, com valor máximo de um salário mínimo, concedido a trabalhadores que atendam aos seguintes critérios:

Estar cadastrado por no mínimo 5 anos no Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Ter recebido de empregador pessoa jurídica remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado no ano-base;

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base;

Constar na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pertinente ao ano-base.

A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os pagamentos do PIS, que é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada. Esse pagamento pode ser realizado por meio de crédito em conta, quando o trabalhador possui conta corrente, poupança ou poupança social digital na Caixa. Bem como em caixas eletrônicos, lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui utilizando o Cartão do Cidadão. Ou ainda em agências da Caixa, ao apresentar o número do PIS e um documento oficial de identificação.

Formas e consultar o PIS pelos canais da Caixa

É possível consultar o pagamento do abono salarial do PIS pela internet, através do site da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Trabalhador. Pode-se ainda fazer a consulta por meio de ligação telefônica. Veja o procedimento para essas três maneiras.

Consulta no site

- PUBLICIDADE. -

Para consultar a liberação de pagamento ou saldo do PIS pelo site da Caixa, basta acessar a aba de “Abono Salarial”. Feito isso, a orientação é clicar em “Consultar Pagamento”. E na próxima página, digitar o número do CPF, do NIS ou o e-mail. Bem como, informar a senha e clicar em “Acessar”.

Consulta no aplicativo

Outra forma de consulta é por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, em que é possível ver informações sobre o abono salarial, calendário de pagamentos e verificação de parcelas liberadas.

O primeiro passo é baixar o aplicativo, que é compatível com os sistemas Android e iOS.​ Depois de abrir a plataforma, o trabalhador deve clicar em “Acessar” para fazer o login com CPF e senha. Já no menu inicial, basta clicar em “PIS/ABONO SALARIAL /RENDIMENTOS/COSTAS” para consultar se o abono está disponível.

Ademais, para verificar o calendário de pagamentos basta clicar em “Calendário Abono Salarial 2020/2021”, na seção de “Informações Abono Salarial”.

Consulta por telefone

- PUBLICIDADE -

O cidadão também pode optar por consultar o PIS pelo telefone. Para isso é preciso ligar no número 0800 726 0207. O atendimento nesse canal ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, bem como aos sábados, das 10h às 16h.

Além disso, o serviço de consulta eletrônica está disponível a qualquer momento. Ou seja, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. É possível ligar de telefone fixo ou celular.

Leia também:

Saiba quem pode receber o PIS/PASEP retroativo

Como sacar o dinheiro do PIS/PASEP 2021?

PIS: como consultar o benefício pelo CPF?