Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2021

Uma das modalidades de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite que o trabalhador retire anualmente, no mês de seu aniversário, parte de seu fundo. Trata-se do saque-aniversário que pode ser aderido no aplicativo FGTS. Sendo assim, o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2021 já está disponível.

Calendário do saque-aniversário do FGTS em 2021

O dinheiro dessa modalidade fica disponível para retirada no mês de aniversário do trabalhador e nos dois meses seguintes. Ao passo que, o valor pode ser recebido no mesmo ano em que foi feita a adesão. Veja o calendário do saque-aniversário de 2021:

Trabalhadores nascidos em janeiro: podem sacar de janeiro a março;

Trabalhadores nascidos em fevereiro: podem sacar fevereiro a abril;

Trabalhadores nascidos em março: podem sacar de março a maio;

Trabalhadores nascidos em abril: podem sacar de abril a junho;

Trabalhadores nascidos em maio: podem sacar de maio a julho;

Trabalhadores nascidos em junho: podem sacar de junho a agosto;

Trabalhadores nascidos em julho: podem sacar de julho a setembro;

Trabalhadores nascidos em agosto: podem sacar de agosto a outubro;

Trabalhadores nascidos em setembro: podem sacar de setembro a novembro;

Trabalhadores nascidos em outubro: podem sacar de outubro a dezembro;

Trabalhadores nascidos em novembro: podem sacar de novembro a janeiro de 2022;

Trabalhadores nascidos em dezembro: podem sacar de dezembro a fevereiro de 2022.

Quanto cada trabalhador pode sacar?

A quantia a ser sacada a partir das datas do calendário do saque-aniversário variam de acordo com o saldo que o trabalhador tem em sua conta do FGTS. Quem tem até R$ 500 de saldo do FGTS, pode sacar 50%. Ao passo que, o percentual diminui conforme o saldo aumenta. Veja quais são as alíquotas e parcelas adicionais:

Saldo de até R$ 50: saque de 50%;

Saldo de R$ 500,01 até R$ 1.000: saque de 40%, mais parcela fixa de R$ 50;

Saldo de R$ 1.000,01 até R$ 5.000: saque de 30% mais parcela fixa de R$ 150;

Saldo de R$ 5.000,01 até R$ 10.000: saque de 20% mais parcela fixa de R$ 650;

Saldo de R$ 10.000,01 até R$ 15.000: saque de 15% mais parcela fixa de R$ 1.150;

Saldo de R$ 15.000 até R$ 20.000: saque de 10% mais parcela fixa de R$ 1.900;

Saldo superior a R$ 20.000,01: saque de 5% mais parcela fixa de R$ 2.900.

