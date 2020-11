FGTS: o que são os códigos ‘Saque DEP COD 50’ e ‘JAM COD 50’?

Ao conferir o extrato do FGTS, alguns trabalhadores podem se deparar com códigos como ‘Saque DEP COD 50’ e ‘Saque JAM COD 50’. Os códigos se referem as nomenclaturas técnicas específicas de cada operação da Caixa Econômica Federal, e podem confundir o titular da conta. Entretanto, cada uma delas possui um significado.

Saque DEP COD 50

O código ‘Saque DEP COD 50’ faz referência ao valor efetivo do FGTS que a pessoa tem a receber , sem contar os juros. É possível que apareçam diversos lançamentos em seu extrato, já que o lançamento aparece na conta de forma individual para aqueles que trabalharam em vários lugares com carteira assinada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

SAQUE JAM COD 50

Já o código ‘Saque JAM COD 50’, então, faz referência ao valor de juros que a conta rendeu durante o período que ficou aplicada. Da mesma maneira, pode aparecer de forma individual no extrato.

O valor foi sacado da conta?

Não, não houve saque do valor na conta. A aparição dos códigos não indica necessariamente que o seu dinheiro foi sacado. Na verdade, significa que os valores ficarão disponíveis na data que aparece ao lado do código. A data que consta ao lado do seu extrato é o dia que determinado valor estará liberado para retirar para o saque. Para saber o total do seu saque é necessário somar ambos os valores, já que os números aparecem separadamente. Apesar de informar a palavra “saque”, o código se refere a liberação do valor em sua conta.

Como conferir o extrato do FGTS pela internet?

É possível conferir os valores do seu extrato do FGTS através do site da Caixa Econômica Federal.

Acesse o site da Caixa; Informe o número do seu NIS ou CPF e clique em “cadastrar senha”; Aceite o regulamento e preencha os campos com os dados pessoais; Crie uma senha e você será redirecionado para a tela de login novamente; Preencha os campos e, então, acesse.

O aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS, permite ver o extrato da conta. Assim, basta:

Selecione “Primeiro acesso”; Leia o regulamento e aceite as condições; Digite o número do NIS/PIS; Preencha o formulário com seus dados; Crie uma senha e cadastre; Por fim, ao ser redirecionado, entre com as credenciais recém-criadas.

Leia também:

Cálculo do FGTS: saiba como é feito e veja quanto tem em conta

Saiba como pedir a certidão para saque do PIS/Pasep e FGTS