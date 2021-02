PIS/PASEP antecipado é liberado nesta quinta (11); veja quem recebe

Nesta quinta-feira (11), os trabalhadores do setor privado e público nascidos entre março e junho (PIS) e número final de inscrição 6, 7, 8 e 9 (PASEP) começaram a receber o abono salarial referente ao ano-base de 2019. A liberação do calendário do PIS/PASEP teve antecipação, e os servidores da iniciativa privada que já são correntistas da Caixa, ou em conta poupança digital, receberam na última terça-feira (9).

Antecipação

A antecipação teve publicação na última sexta-feira (5), pelo Ministério da Economia. Assim, todos os trabalhadores que possuem direito ao abono referente a 2019 terão os valores do PIS/PASEP liberados no mesmo dia. O calendário antigo previa que os demais grupos recebessem apenas em 17 de março.

Quem recebe o PIS/PASEP adiantado?

O primeiro pagamento de 2021 aconteceu em janeiro. O pagamento do PASEP, feito pelo Banco do Brasil para os servidores públicos, aconteceria somente no mês de março, mas foi adiantado. Já os trabalhadores de empresas privadas, pagos pela Caixa Econômica Federal, tem pagamento de acordo com o mês de nascimento do cidadão. Portanto, veja quem tem os valores liberados hoje:

PASEP: servidores públicos com NIS com número final de inscrição 6, 7, 8 e 9;

PIS: trabalhadores nascidos em março e abril e também os aniversariantes de maio e junho.

Qual o valor do PIS/PASEP de 2021?

Concedido ao trabalhador anualmente, o abono salarial é um direito de empregados registrados na CLT por, no mínimo, 30 dias e com a documentação atualizada no cadastro federal. As datas para o pagamento vão de acordo com o calendário oficial, que conta com os meses de nascimento. O valor do abono deve variar conforme a soma do período trabalhado. Assim, considerando o valor atual do salário mínimo de R$ 1.100, os valores são:

Quem trabalhou 1 mês deve receber, então, R$ 92,00;

Quem trabalhou 2 meses deve receber R$ 184;

Aquele que trabalhou 3 meses deve receber R$ 275;

Quem trabalhou 4 meses deve receber R$ 367;

Quem trabalhou 5 meses deve receber R$ 459;

Aquele que trabalhou 6 meses deve receber R$ 550;

Quem trabalhou 7 meses deve receber R$ 642;

Quem trabalhou 8 meses deve receber R$ 734;

Aquele que trabalhou 9 meses deve receber R$ 825;

Quem trabalhou 10 meses deve receber R$ 917;

Quem trabalhou 11 meses deve receber R$ 1.009;

Por fim, aquele que trabalhou 12 meses deve receber R$ 1.100.

Como sacar o abono salarial?

Para sacar os valores do PIS, o dinheiro vai para contas da Caixa Econômica Federal. Para quem já tem conta na Caixa, os créditos são realizados nas contas existentes e os valores podem ser movimentados com a utilização do cartão da conta, internet banking ou aplicativo da Caixa. Por outro lado, para quem não é correntista da Caixa, o dinheiro é depositado em poupança social digital, e trabalhador pode movimentar pelo aplicativo Caixa Tem.

No caso do PASEP, então, clientes do Banco do Brasil podem receber direto na conta e sacar os créditos. Dessa forma, os demais podem receber via TED ou sacar em qualquer agência.

