Saiba como consultar a carta de concessão do INSS pela internet

Quem dá entrada algum benefício previdenciário recebe a resposta sobre sua aprovação ou não através da carta de concessão do INSS. No entanto, não é preciso aguardar o envio pelo correio, é possível consultar o documento pela internet. Essa verificação é realizada no site ou aplicativo Meu INSS, e o segurado pode se antecipar diante de uma possível negativa.

O que é a carta de concessão do INSS?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) envia a carta de concessão ao segurado que teve seu pedido de benefício aprovado. Seja ele de aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade ou pensão por morte. O documento é enviado ao endereço cadastrado no sistema, por isso é importante manter as informações atualizadas.

Essa carta reúne as principais informações sobre o benefício deferido, como é o caso de:

Tipo e número do benefício;

Forma de cálculo do valor do benefício;

Valor do benefício;

Data e local de pagamento (banco).

Enquanto espera pela aprovação do benefício e envio da carta, o segurado pode consultá-la pela internet. Nota-se que a carta pode demorar algum tempo para chegar, por isso é válido acompanhar o andamento da solicitação de modo online. Afinal, há prazo de 30 dias para contestar a decisão caso o benefício tenha sido negado.

Para que serve?

A carta de concessão do INSS serve para o cidadão comprovar que recebe pagamento do órgão. Bem como, para o segurado verificar se o cálculo está correto, com a inclusão dos salários de contribuição devidos.

No documento, também é possível verificar a data em que se deu entrada no benefício e a data de secessão, que é o prazo previsto para o fim dos pagamentos de benefícios temporários.

A carta também será usada para quem iniciar a contestação de benefício negado, e para quem discordar do valor de benefício concedido e deseja contestar.

Como consultar a carta de concessão do INSS?

O serviço para consultar a carta de concessão do INSS pela internet está disponível no site ou aplicativo Meu INSS. Qualquer cidadão que receba benefício previdenciário ou deu entrada em algum, pode fazer essa consulta.

Para começar, é necessário fazer login com CPF e senha no Meu INSS. Depois disso, no campo de “Do que você precisa?” e pesquise por “carta de concessão”. Ao clicar no serviço em questão, o segurado já poderá iniciar a consulta.

Então, basta clicar no benefício em questão para visualizar a carta de concessão. Também é possível imprimir o documento.

Além disso, o segurado também pode retirar a carta em uma agência do INSS, mediante agendamento prévio. Para isso, a orientação é acessar a plataforma Meu INSS, clicar em “Agendamentos/Solicitações” e depois em “Novo requerimento”. Feito isso, basta pesquisar pelo serviço em questão e em “Carta de Concessão de benefício”.

Feito isso, o sistema do INSS vai informar que também é possível obter a carta de concessão pela internet. Para prosseguir com o agendamento de atendimento presencial, basta clicar em “Avançar”.

Depois disso, o usuário deve preencher as informações solicitadas para finalizar o agendamento. Bem como comparecer no dia e hora marcados em agência do INSS.

Benefício habilitado, concedido ou indeferido

Ao acessar a carta de concessão do INSS, o segurado pode se deparar com três tipos de status. Veja quais são e o que significam:

Habilitado: esse status indica que a solicitação do benefício está em análise e poderá ser alterado para concedido ou indeferido.

Concedido: o status de concedido, ou deferido, indica que o benefício foi aprovado e o segurado vai receber seus pagamentos.

Indeferido: por fim, esse status indica que o pedido de benefício foi negado, seja pode fata de comprovação da necessidade do pagamento ou por erro do órgão.

