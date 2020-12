Novo prazo para sacar o FGTS emergencial de R$1.045 começa hoje

Nesta segunda-feira (7), os 15 milhões de trabalhadores que não fizeram a retirada dos valores tem novo prazo para sacar o FGTS emergencial de até R$ 1.045, e podem manifestar arrependimento. Assim, poderão requerer a Caixa Econômica Federal para liberar novamente o direito até o dia 31 de dezembro. O requerimento pode ser feito no aplicativo FGTS.

O que é o saque emergencial do FGTS?

A liberação do saque do FGTS emergencial aos trabalhadores foi uma das ações do governo para minimizar os impactos da pandemia. Assim, aqueles que possuem carteira assinada poderão sacar até R$ 1.045 de contas vinculadas ao fundo. Portanto, a liberação dos valores aconteceu conforme o mês de nascimento do trabalhador, e a transferência foi automática.

No segundo semestre do ano, a liberação aconteceu para 60 milhões de pessoas para compensar os trabalhadores da iniciativa privada que perderam renda ou tiveram redução de ganhos em razão da pandemia, segundo o Ig. No total, houve a liberação de R$ 37,8 bilhões. Cerca de R$ 7,9 bilhões ainda esperam os interessados.

Portanto, os valores que não foram movimentados tiveram o recolhimento no dia 30 de novembro. Dessa maneira, para retirar os recursos o trabalhador deve solicitar o saque pelo aplicativo.

Como sacar após o prazo?

Em suma, caso o trabalhador mude de ideia e decida retirar o dinheiro, ele pode sacar o FGTS emergencial após solicitar à Caixa Econômica Federal até 31 de dezembro . “Caso o trabalhador queira receber o valor, poderá realizar a solicitação pelo aplicativo FGTS até o dia 31/12/2020. O valor será creditado na poupança social digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem”, informou o banco.

Para receber o FGTS emergencial após o prazo dado de 30 de novembro, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Os trabalhadores que ainda não receberam devem, então:

Acessar o aplicativo FGTS; Complementar os dados cadastrais; Por fim, solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital.

Logo em seguida, irá informar o valor e a data de crédito. Porém, não existe uma segunda liberação para aqueles que já receberam os valores ou para aqueles que recusaram informando a Caixa. Os trabalhadores podem entrar em contato nos canais de atendimento, no aplicativo FGTS, site fgts.caixa.gov.br, Central de Atendimento Telefônico Caixa 111, opção 2 ou Internet Banking CAIXA.

