Seguro-desemprego: veja como recuperar ou trocar a senha de acesso

Solicitações de seguro-desemprego podem ser feitas pela internet, através do site Emprega Brasil ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Entretanto, alguns trabalhadores podem ter dificuldades ao acessar o seguro-desemprego e recuperar ou trocar a senha de acesso.

Como recuperar a senha do seguro-desemprego?

Para recuperar ou trocar a senha e ter acesso ao seguro-desemprego, o trabalhador deve:

Acessar o link; Preencher os campos solicitados; Enviar o formulário.

Dessa maneira, uma resposta com o passo a passo para a criação de uma nova senha será enviada ao e-mail cadastrado do usuário.

Quem pode solicitar?

Em suma, o seguro-desemprego é um benefício concedido ao trabalhador demitido sem justa causa. Assim, é possível solicitar o auxílio de 7 a 120 dias após a demissão. Dessa forma, as exigências para solicitar são:

dispensados sem justa causa;

desempregados no momento do requerimento;

ter recebido, então, salários de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica (inscrita no CEI);

não possuir renda própria para o sustento da família;

não estar recebendo, então, benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

Portanto, para solicitar o trabalhador deve estar com os documentos em mãos: RG; Carteira de Trabalho com identificação de Inscrição no PIS/PASEP; Requerimento de Seguro Desemprego (impresso pelo Empregador Web no Portal Mais Emprego); Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, com o código 01 ou 03 ou 88.

Quais os prazos de solicitação?

Para solicitar o seguro-desemprego, então, também é importante respeitar os prazos abaixo:

Trabalhador formal: do 7º ao 120º dia, contados da data de dispensa;

Bolsa qualificação: durante a suspensão do contrato de trabalho;

Empregado doméstico: do 7º ao 90º dia, contados da data de dispensa;

Pescador artesanal: durante o defeso, em até 120 dias do início da proibição;

Por fim, trabalhador resgatado: até o 90º dia, a contar da data do resgate.

Quando começo a receber o seguro-desemprego?

A liberação da parcela do seguro-desemprego ocorre 30 dias após a requisição ou saque da parcela anterior. O recebimento pode ser em dinheiro, em uma agência da Caixa, através de depósito em conta-corrente ou em conta poupança para clientes da Caixa, ou ainda através do Cartão Cidadão.

