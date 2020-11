Saiba como consultar a habilitação do seguro-desemprego

Para os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa, que trabalharam por 18 meses ou mais na empresa, possui direito de receber o seguro desemprego por até 5 meses. Trata-se, então, da garantia ao trabalhador que foi dispensado e pode receber assistência financeira, calculada com base nos três últimos salários. Portanto, aqueles que irão solicitar suas parcelas devem estar atentos a consulta da habilitação do seguro-desemprego.

Como solicitar o seguro-desemprego?

Quando o empregador entrega o requerimento do benefício ao trabalhador, ele deverá solicitá-lo nas agências da Caixa Econômica Federal ou no Poupatempo mais próximo. Assim, deve estar com os seguintes documentos em mãos:

Cartão cidadão com senha cadastrada;

RG;

CPF;

Número do NIS (registrado na carteira de trabalho).

Quais os prazos de solicitação?

Para solicitar o seguro-desemprego, então, também é importante respeitar os prazos abaixo:

Trabalhador formal: do 7º ao 120º dia, contados da data de dispensa;

Bolsa qualificação: durante a suspensão do contrato de trabalho;

Empregado doméstico: do 7º ao 90º dia, contados da data de dispensa;

Pescador artesanal: durante o defeso, em até 120 dias do início da proibição;

Trabalhador resgatado: até o 90º dia, a contar da data do resgate.

Como consultar a habilitação do seguro-desemprego?

Em suma, a consulta serve para saber em qual das condições específicas se encaixa, fazer a sua admissão, se certificar de que a sua parcela foi devidamente liberada e, uma vez tendo sido, comprovar a sua admissão e ter o saque permitido. Assim, para saber se o benefício teve aprovação ou não:

Entre no site da Caixa Econômica Federal; Clique na aba “Benefícios e Programas”; Selecione “Seguro-desemprego”; Na tela seguinte, clique em “Consultar o Pagamento”; Faça login usando seu CPF, NIS ou e-mail; Caso você não possua cadastro, preencha o seu clicando em “Cadastrar/Esqueci Senha” Ao entrar, clique em “Consulte seu benefício”.

Por outro lado, também é possível consultar a habilitação do seguro-desemprego pelo aplicativo Caixa Trabalhador, que também informa o abono salarial. Nele, portanto, o trabalhador pode conferir o calendário de pagamentos e consultar as parcelas liberadas.

Baixe o App Caixa Trabalhador no seu celular (Android e iOS); Abra o App e clique em “Acessar”; Faça login com o número do NIS; Na aba “Consultas”, clique em “Seguro-desemprego”.

Dessa forma, caso esteja tudo nos conformes, o comprovante conterá o agendamento para retirar a sua parcela dentro do prazo estipulado. Além do comprovante, não se esqueça de levar a carteira de trabalho e um documento com foto. Por fim, o saque pode ser feito em qualquer agência lotérica da Caixa.

