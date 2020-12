Nova rodada de saque emergencial do FGTS está prevista para 2021

O governo está preparando uma nova rodada do programa de saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2021, que acompanha outras medidas. O Ministério da Economia está montando um plano de medidas que poderão ser acionadas conforme a intensidade das crises sanitárias e econômicas no país, como afirma a Folha, que podem se estender no próximo ano.

Em um cenário inicial, as ações não devem ter impacto nas contas públicas. Assim, os primeiros recursos acionados serão as antecipações do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS e do abono salarial. As iniciativas devem ter execução em fases, enquanto o governo avalia a necessidade de adotar novas ações.

Um membro da equipe econômica afirmou à Folha que há margem de recursos no FGTS para permitir uma nova rodada de retiradas. A medida não comprometeria a sustentabilidade do fundo. Ainda não há definição sobre o formato do programa e valores que seriam liberados para os trabalhadores na nova rodada do saque emergencial do FGTS em 2021.

De acordo com um membro do Ministério da Economia, o diagnóstico da pasta não considera especificamente o número de casos da doença, e sim a taxa de isolamento social. Na hipótese mais grave, seria a nova decretação de estado de calamidade. Ideia com rejeição oficial, já tem apoio de técnicos, de acordo com a Folha. Entretanto, caso isolamento atinja níveis semelhantes ao de maio, pode implementar medidas com custo aos cofres públicos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que é o saque emergencial do FGTS?

O saque emergencial teve definição pela Medida Provisória nº 946, de 7 de abril. É possível consultar o valor e a data do saque no aplicativo do FGTS e no site da Caixa. Bem como através da Central Telefônica da Caixa, pelo número 111, ou pelo Internet Banking.

A organização do saque é feita maneira semelhante ao do auxílio emergencial. Com datas para depósito em conta poupança social digital e para liberação de saques e transferências, de acordo com o mês de aniversário. Assim sendo, todos os créditos em poupança foram feitos até 21 de setembro.

Portanto, todos os trabalhadores que tiveram crédito feito podem movimentar livremente os valores até o final do ano. Entretanto, como a medida aconteceu por conta da pandemia e deve cumprir o estado de calamidade pública, que não continuará em 2021, os benefícios emergenciais devem ter fim em 31 de dezembro.

Leia também:

Salário Mínimo: veja a evolução dos últimos reajustes

Última parcela do auxílio emergencial: veja quem recebe hoje (16)