Saque-aniversário 2021: confira o cronograma de saque

Na última segunda-feira (4/1), a Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2021. Dessa maneira, o cronograma segue o mês de nascimento do trabalhador.

O saque-aniversário foi uma das novas medidas do Governo Federal para a liberação do saque do FGTS. A opção permite que o trabalhador retire anualmente, no mês de seu aniversário, parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O que é saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma opção que permite que o trabalhador retire anualmente, no mês de seu aniversário, parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Assim, a modalidade passou a funcionar em 2020, e a migração pode ser feita online. Entretanto, ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito à retirada do valor total de sua conta em caso de demissão sem justa causa, ou seja, ao saque-rescisão. Além disso, pode-se antecipar as parcelas do saque-aniversário em até três anos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Uma opção que o trabalhador tem é a antecipação do benefício. Nesse sentido, o trabalhador pode antecipar até três parcelas do saque-aniversário do FGTS de 2021. O valor mínimo para contratação do empréstimo é de R$ 2.000,00. Já a taxa de juros é de 0,99% ao mês. Nota-se, portanto, que se usa o saldo do FGTS como garantia da operação. As opções para aqueles que desejam antecipar as parcelas são:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil.

Calendário do saque-aniversário 2021

Em suma, os trabalhadores têm os valores disponíveis para saque até o último dia útil do segundo mês após a aquisição do direito. Os valores não sacados, portanto, são devolvidos as contas vinculadas do FGTS. Dessa maneira, segue o calendário:

Janeiro: janeiro a março;

Fevereiro: fevereiro a abril;

Março: março a maio;

Abril: abril a junho;

Maio: maio a julho;

Junho: junho a agosto;

Julho: julho a setembro;

Agosto: agosto a outubro;

Setembro: setembro a novembro;

Outubro: outubro a dezembro;

Novembro: novembro a janeiro de 2022;

Dezembro: dezembro a fevereiro de 2022.

Quanto posso receber do saque-aniversário em 2021?

Portanto, o contribuinte só pode sacar um porcentual da quantia disponível, conforme alíquotas e valores abaixo relacionados. Dessa forma, quanto maior o valor na conta, menor será o percentual de saque:

saldo de até R$ 500, pode sacar 50%;

saldo de R$ 500,01 até R$ 1.000, pode sacar 40%, mais uma parcela fixa de R$ 50;

de R$ 1.000,01 até R$ 5.000, pode sacar 30% mais uma parcela fixa de R$ 150;

saldo de R$ 5.000,01 até R$ 10.000, pode sacar 20% mais uma parcela fixa de R$ 650;

saldo de R$ 10.000,01 até R$ 15.000, pode sacar 15% mais uma parcela fixa de R$ 1.150;

de R$ 15.000 até R$ 20.000, pode sacar 10% mais uma parcela fixa de R$ 1.900;

saldo superior a R$ 20.000,01, pode sacar 5% mais uma parcela fixa de R$ 2.900.

Como antecipar o saque-aniversário de 2021 na Caixa Econômica?

A Caixa Econômica Federal está permitindo antecipar o saque-aniversário para os correntistas. O processo é feito através de um empréstimo, sujeito a aprovação, e que usa os valores do FGTS como garantia. Além disso, pode-se antecipar as parcelas do saque-aniversário em até três anos, de acordo com os bancos que oferecem o serviço.

Faça a adesão ao saque aniversário no Internet Banking Caixa, aplicativo da Caixa Econômica Federal, ou no aplicativo do FGTS e indique a Caixa, verificando o valor a que tem direito; Realize a contratação. Ela é possível por meio da rede de agências e também pela internet banking e aplicativo Caixa; Faça a assinatura eletrônica.

Portanto, após antecipar o saque-aniversário de 2021, a Caixa bloqueia o saldo na conta do FGTS para fins de garantia, bloqueio esse que pode chegar ao valor total do Fundo a depender da contratação. Assim, libera o valor da antecipação em sua conta no dia seguinte.

Como funciona o processo?

Dessa forma, a ‘Antecipação Saque Aniversário FGTS’ da Caixa é um empréstimo que antecipa o valor do saque disponibilizado no mês do seu aniversário. Portanto, o saldo é uma garantia da operação. É possível antecipar até três anos. A data do crédito do último ano não pode ultrapassar o limite de 999 dias a contar da contratação.

Dessa forma, o valor mínimo de contratação é de R$ 2.000,00 obtido pela soma dos três Saques Aniversários passíveis de serem antecipados. O valor mínimo por ano é de R$ 300,00. Além disso, possui taxa de juros de 0,99%a.m. Dentre os requisitos da Caixa, estão:

Ser maior de 18 anos ou emancipado

Possuir conta poupança ou conta-corrente na CAIXA

Por fim, estar com CPF em situação regular na Receita Federal

Como antecipar o saque-aniversário de 2021 no BB?

O Banco do Brasil também realiza a antecipação do saque-aniversário através de um empréstimo para os correntistas. Assim, o crédito sujeito a aprovação pode ser mais fácil de adquirir por possuir uma garantia, o FGTS. Da mesma maneira, pode-se antecipar as parcelas do saque-aniversário em até três anos, de acordo com os bancos que oferecem o serviço.

Acesse sua conta FGTS por meio do aplicativo ou pelo site do FGTS e autorize o BB. Para isso, basta ir em “Autorizar bancos” > “empréstimo Saque Aniversário” > “Instituições financeiras” e selecionar o Banco do Brasil SA; Consulte no FGTS o valor do seu Saque aniversário previsto e o ano de cada parcela que você deseja antecipar. O ano 1 pode ser visto no aplicativo FGTS e pelo site, e o valor máximo será o valor da parcela prevista. Para saber o valor dos anos seguintes, o valor máximo será o montanteda parcela atual, deduzidos os saques previstos conforme alíquota FGTS. Acesse o aplicativo BB para solicitar o empréstimo. Basta, no menu principal, ir em “Empréstimos” > “Antecipe seus créditos” > “CDC FGTS Saque Aniversário”.Para cada parcela do Saque Aniversário que você quiser antecipar, você deve informar o valor da parcela que deseja antecipar e selecionar o ano de vencimento correspondente. Por fim, aguarde a confirmação da proposta.

De acordo com Banco do Brasil, a antecipação do Saque Aniversário só é possível depois que você autorizar o BB consultar seu FGTS. Além disso, será feito o bloqueio do saldo com vínculo à parcela que teve antecipação na sua conta FGTS, e o empréstimo será liberado na sua conta-corrente. Caso não seja possível realizar o bloqueio na conta FGTS, a proposta de empréstimo será recusada.

Como funciona a antecipação?

O ‘CDC FGTS Saque Aniversário’ é um empréstimo através da antecipação do valor do saque-aniversário anual pelo Banco do Brasil, utilizando o saldo do FGTS como garantia. Assim, você faz a adesão à modalidade e pode contratar a antecipação dos valores. Dessa forma, a linha não compromete seu orçamento mensal com prestações. Você leva o dinheiro e paga a operação com o valor do seu saque aniversário do FGTS. Segundo informações do BB, você pode antecipar até três ciclos, contratando uma operação de crédito para cada ciclo.

Leia também:

FGTS: veja as situações que permitem o saque mesmo sem demissão

Saiba como consultar o saldo do FGTS e solicitar saques