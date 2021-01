Em 2021, o valor máximo ou teto das parcelas do seguro-desemprego aumentou de R$ 1.813,03 para R$ 1.911,84. São R$ 98,81 de diferença nos valores, reajustado automaticamente e em vigor desde a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que fechou 2020 com alta de 5,45%.

Quem recebe o teto do seguro-desemprego?

A quantidade de parcelas varia de três a cinco e o valor não pode ser menor que um salário mínimo, ou piso salarial, que neste ano ficou fixo em R$ 1.100. O cálculo das parcelas tem base na média salarial dos últimos três meses antes da demissão, e o teto do seguro-desemprego é pago a trabalhadores com a média salarial acima de R$ 2.811,60.

Em suma, caso o salário não tenha mudado durante o período dos últimos três meses de trabalho, a média será igual a essa quantia salarial. Veja como calcular os novos valores do seguro-desemprego 2021 de acordo com as faixas de salário:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para remuneração média de até R$ 1.686,79: multiplica-se por 0.8 (80%);

Salário médio de R$ 1.686,80 até R$ 2.811,60: deve-se multiplicar o valor que passar de R$ 1.686,79 por 0,5 e somar com R$ 1.349,43

Remuneração média acima de R$2.811,60: valor das parcelas será de R$ 1.911,84

Como solicitar online

Geralmente, o trabalhador pode solicitar o benefício nas SRTE (Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego), SINE (Sistema Nacional de Emprego) e outros postos credenciados pelo Ministério da Economia. Mas é possível solicitar o seguro-desemprego online nas opções:

Pelo site oficial gov.br/trabalho

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Site

Primeiramente, acesse o site gov.br/trabalho e faça o cadastro; Acesse os serviços digitais para o seguro-desemprego; Na tela de serviços, aparece a opção que permite “requerer o seguro-desemprego”; Depois, então, clique em “solicitar seguro-desemprego”; Será necessário informar o número do Requerimento do seguro-desemprego; Clique em localizar e cheque as informações, regras legais, concorde com os termos de uso e clique em concluir; Por fim, confirme a solicitação do benefício.

Aplicativo

Baixe o app “Carteira de Trabalho Digital”, disponível para Android ou IOS; Faça o cadastro no portal gov.br e, então, adquira “login” e senha; Clique em “Benefícios”; Assim, utilize o comando Solicitar na aba do Seguro-desemprego; Digite o número do Requerimento de Seguro-desemprego; Confirme as informações e clique no comando avançar ao final da tela; Na nova tela, então, estarão as informações relativas ao contrato de trabalho que terminou. E então leia e concorde com as informações antes de clicar em confirmar; Dessa forma, o aplicativo irá trazer informações sobre o processamento do seu benefício. Portanto, caso tenha direito ao seguro, você irá visualizar a quantidade de parcelas, com as respectivas datas de pagamento previstas para saque nos canais de pagamento.

Leia também:

Seguro-desemprego para doméstica: veja as regras e como solicitar

Governo deve avaliar junção do FGTS e seguro-desemprego