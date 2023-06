Com agro, PIB do Brasil cresce 1,9% no 1º trimestre de 2023

O mês de junho começa com uma boa notícia para a economia nacional: o PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os últimos três meses de 2023. De acordo com dados divulgados na quinta-feira, 1, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto somou R$ 2,6 trilhões.

Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB cresceu 4,0% no primeiro trimestre de 2023. O Valor Adicionado a preços básicos apresentou elevação de 4,1% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios avançaram em 3,0%.

Como o PIB do Brasil cresceu?

O crescimento do PIB do Brasil nesse início de 2023 foi puxado pelo agronegócio, que teve alta de 21,6%. Segundo o IBGE, o resultado é explicado principalmente pelo aumento da produção da soja, principal lavoura de grãos do país, que concentra 70% da safra no primeiro trimestre e deve fechar este ano com recorde.

Os serviços, principal setor da economia brasileira, também teve crescimento no período (0,6%), com destaque para o desempenho das atividades de transportes e de atividades financeiras (ambos com alta de 1,2%).

A indústria, por sua vez, teve variação negativa de 0,1% no período, o que, segundo o IBGE, representa estabilidade. Bens de capital (máquinas e equipamentos usados no setor produtivo) e bens intermediários (insumos industrializados usados no setor produtivo) apresentaram queda, enquanto as indústrias extrativas cresceram 2,3% e atividade de eletricidade e água, gás, esgoto, atividades de gestão de resíduos subiu 1,7%

Sob a ótica da demanda, o crescimento foi sustentado pelo consumo das famílias, com alta de 0,2%, e pelo consumo do governo, com crescimento de 0,3%. A formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, caiu 3,4% no período.

No setor externo, as exportações de bens e serviços caíram 0,4%. As importações, por sua vez, recuaram 7,1%, contribuindo positivamente para o PIB.

O que é o Produto Interno Bruto?

O PIB, Produto Interno Bruto, é uma medida amplamente utilizada para avaliar a atividade econômica de um país. Ele representa o valor total de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território nacional em um determinado período de tempo, geralmente um ano.

O PIB é calculado somando-se o valor de todos os bens e serviços finais produzidos pelos setores da economia, como agricultura, indústria e serviços. Ele inclui o consumo das famílias, os investimentos realizados pelas empresas, as despesas do governo e as exportações líquidas (exportações menos importações).

A medição pode ser utilizada para comparar a performance econômica entre diferentes nações, medir o progresso ao longo do tempo e orientar políticas públicas. No entanto, é importante notar que o PIB não é uma medida completa do bem-estar ou qualidade de vida de uma sociedade, pois não leva em consideração fatores como distribuição de renda, desigualdade, saúde, educação e meio ambiente.

