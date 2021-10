Como aderir ao saque-aniversário para receber o FGTS em 2021?

Anualmente, os trabalhadores podem sacar uma parte do seu Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, mas ainda existem dúvidas sobre como aderir ao saque-aniversário para receber o FGTS ainda este ano. A adesão à esta modalidade disponibilizada pela Caixa Econômica Federal é opcional, e a quantia a ser recebida varia conforme o valor que está disponível na conta do trabalhador.

Quem tem direito ao saque-aniversário 2021?

Todos os trabalhadores que exercem atividades no regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), ou seja, que atuam em atividade profissional com carteira assinada podem aderir ao saque-aniversário. Mas é preciso comunicar à Caixa Econômica Federal o interesse em receber os valores anualmente.

Caso contrário, o saque somente poderá ser feito nas situações previstas em lei, como por exemplo, em caso de demissão sem justa causa ou para a aquisição de casa própria. Sendo assim, em 2021, ainda tem direito ao saque-aniversário os trabalhadores nascidos entre os meses de agosto e dezembro, basta ter feito a adesão dentro do prazo estabelecido pela Caixa. Os demais trabalhadores (nascidos entre janeiro e julho) somente poderão receber o FGTS em 2022.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Para fazer adesão ao saque-aniversário, é bastante simples. Todo procedimento pode ser realizado pela internet. Isso porque a Caixa Econômica Federal disponibiliza as seguintes opções para o trabalhador:

aplicativo FGTS;

site da caixa.gov.br;

Essas plataformas também possibilitam que o trabalhador acesse o atual saldo e faça uma simulação para saber qual valor poderá receber em 2021. Então, veja a seguir o passo a passo para ser incluído no saque-aniversário:

Adesão ao saque-aniversário do FGTS pelo aplicativo

Se você escolher esta opção, é necessário instalar o aplicativo em seu celular. O sistema está disponível para android ou iOS. Depois, siga os passos:

>> informe seu login e senha, mas se ainda não tiver cadastro registre seus dados;

>> clique em “entrar”;

>> busque pela opção “Meu FGTS”;

>> escolha a modalidade “Saque-aniversário do FGTS”;

>> leia os termos e condições do saque-aniversário;

>> clique em “concordo”;

>> clique em “aderir Saque-aniversário”;

Adesão ao saque-aniversário do FGTS pelo site da Caixa

Quem preferir pode aderir ao saque-aniversário do FGTS para receber em 2021, através do site da Caixa Econômica Federal. A diferença é que está sendo exigido o acesso às funcionalidades do saque-aniversário via internet através de um certificado digital ICP-Brasil.

Esse documento é emitido por qualquer autoridade Certificadora credenciada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Depois, siga o passo a passo:

>> clique em Meu FGTS

>> escolha a opção saque aniversário;

>> leia os termos da modalidade;

>> finalize clicando em “aderir”;

Qual o prazo para aderir o saque aniversário em 2021?

Os trabalhadores que desejam receber o FGTS ainda este ano, devem fazer a adesão ao saque-aniversário até o último dia do seu mês de aniversário. Portanto, somente podem aderir em 2021, os seguintes cidadãos:

NASCIDOS EM OUTUBRO

Início do pagamento: 1º de outubro de 2021;

Prazo para fazer a adesão: 31 de outubro de 2021;

NASCIDOS EM NOVEMBRO

Início do pagamento: 1º de novembro de 2021;

Prazo para fazer a adesão: 30 de novembro de 2021;

NASCIDOS EM DEZEMBRO

Início do pagamento: 1º de dezembro de 2021;

Prazo para fazer a adesão: 31 de dezembro de 2021;

Vale ressaltar que, se o trabalhador fizer a solicitação após esse prazo terá o direito de sacar o dinheiro apenas no próximo ano. Além disso, quem aderir à modalidade mas desistir, deverá aguardar o prazo de 25 meses para retornar à modalidade saque-rescisão que ocorre quando o trabalhador é demitido sem justa causa.

Como saber se vou receber saque aniversário 2021?

A consulta da liberação do dinheiro também é feita no site da Caixa ou no aplicativo FGTS. Através dessas plataformas, o trabalhador pode acompanhar a liberação do dinheiro, a data em que poderá sacar o FGTS e onde o valor será depositado.

Por isso, ao fazer a adesão ao saque-aniversário não se esqueça de informar uma conta bancária para receber o valor. Aqueles que preferirem também podem entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ligando para o número 0800 724 2019, ou ir até a agência mais próxima e solicitar informações sobre seu saldo e o saque-aniversário 2021.

Para os trabalhadores que são clientes da instituição financeira está disponível o acesso ao extrato do FGTS através do internet banking. Assim, é possível conferir se você estará entre os cidadãos que terão acesso aos pagamentos finais deste ano que acontecerão nas seguintes datas:

NASCIDOS EM AGOSTO: podem sacar até 31 de outubro de 2021;

NASCIDOS EM SETEMBRO: podem sacar até 30 de novembro de 2021;

NASCIDOS EM OUTUBRO: podem sacar até 31 de dezembro de 2021;

NASCIDOS EM NOVEMBRO: podem sacar até 31 de janeiro de 2022;

NASCIDOS EM DEZEMBRO: podem sacar até 28 de fevereiro de 2022.