Como encontrar o melhor custo benefício no aluguel em Porto Alegre

Na hora de alugar um imóvel, muita coisa é colocada em jogo e, como não poderia ser diferente, o planejamento ruim pode acarretar em um grande problema com o decorrer do tempo. Por conta disso, na hora de alugar uma casa ou apartamento para morar, é necessária muita atenção e estudo. Um dos locais do Brasil que mais crescem em relação aos alugueis de imóveis é Porto Alegre.

A capital do Rio Grande do Sul tem uma vasta carta de opções, onde é possível definir onde e quando é a melhor época para morar.

Além disso, outro ponto que se destaca em POA é o custo-benefício da cidade. Ou seja, na hora de procurar casas para alugar em Porto Alegre, é possível encontrar opções baratas e que entreguem conforto dentro de casa, uma ótima infraestrutura da região.

Confira abaixo alguns bairros onde é possível morar bem em Porto Alegre e ter uma rotina sem muitos gastos para não atrapalhar o seu orçamento mensal:

Vila Ipiranga | aluguel em Porto Alegre

O Vila Ipiranga está localizado na Zona Norte de Porto Alegre. O local é uma área residencial e fica ao lado de bairros mais nobres da cidade. Porém, o que favorece mesmo é a sua localização, que dá acesso a ótimas vias da cidade, também possui áreas verdes e ruas largas e arborizadas. Além disso, também tem muitos colégios e uma vida noturna bem interessante, com ótimas opções para comer bem.

Bom Fim

O Bom Fim é o retrato de um marco na cidade de Porto Alegre. Por lá, o morador tem uma vida muito tranquila e sem maiores gastos que possam prejudicar o seu orçamento no valor do aluguel. Ele é o queridinho da cidade e faz uma mistura bem interessante da vida boêmia, culta, cheia de tradição e ligado a arte na cidade de POA. Sendo assim, podemos concluir que o Bom Fim é uma ótima opção na capital gaúcha.

Rio Branco

A tradição está presente no bairro Rio Branco. Por lá, o morador encontra tudo que é necessário para tocar a sua vida da melhor forma possível, por conta disso, podemos definir que a qualidade de vida é uma das mais incríveis da cidade.

Durante o dia você pode usufruir de lojas, supermercados, comércio em geral e passeios ao lado de casa. Na parte da noite o local fica agitado devido os bares e restaurantes. Além disso, está localizado a cinco minutos do Centro de POA.

Menino Deus | aluguel em Porto Alegre

O local é um dos mais queridos da cidade de Porto Alegre. A vida no bairro é uma das mais cobiçadas de POA devido o custo pouco elevado. Por lá, o morador pode encontrar ótimas opções de infraestrutura, como, por exemplo, comércio, supermercado e serviços em geral.

Outro ponto que é muito interessante são os acessos às Avenidas Getúlio Vargas, Ipiranga e Praia de Belas. Nos últimos anos, graças às obras de revitalização na Orla do Guaíba, o local Menino de Deus tornou-se uma ótima opção de passeio para se encher de energia outra vez.

Cristo Redentor

Se você pensou no porto turístico do Rio de Janeiro está enganado. Em Porto Alegre, o bairro Cristo Redentor é um dos mais ativos da cidade. Ele entre aos moradores uma grande praticidade no dia-a-dia e desperta o interesse de famílias, estudantes e até mesmo os investidores, que encontram ótimas opções devido o baixo custo para morar na região.

