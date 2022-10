Museu da Língua Portuguesa SP: ingresso, horários e programação

O museu da Língua Portuguesa SP foi reaberto ao público em agosto de 2021, depois de ficar fechado para reforma por quase seis anos. Em 2015, um incêndio na Estação da Luz destruiu parte da estrutura do museu, que passou por restauração, ampliação do acervo e das instalações, sem mudar o conceito original.

Desde então, o Museu da Língua Portuguesa SP vem oferecendo aos visitantes experiências interativas, mesclando conteúdo audiovisual e ambientes imersivos, além de garantir acessibilidade.

Abaixo o DCI conta a história do museu, como chegar até ele, valores de ingressos e horários de funcionamento, acompanhe.

Veja também:

Museu do Ipiranga: ingresso, horários e nova programação

Feriados 2023 em São Paulo: calendário mês a mês

O que é o Museu da Língua Portuguesa?

O Museu da Língua Portuguesa SP tem o objetivo de valorizar a diversidade da língua e aproximar-se dos falantes de português em todo o mundo. O museu, segundo histórico do site, abriu as portas pela primeira vez em março de 2006, na Estação da Luz, considerada o coração de São Paulo.

O local foi escolhido por ser a porta de entrada dos imigrantes que chegavam ao Brasil na cidade de São Paulo, que tem a maior população falante de língua portuguesa do mundo, segundo consta no histórico do site do museu.

O Museu da Língua Portuguesa SP recebeu mais de 3,9 milhões de visitantes nos nove primeiros anos de funcionamento, entre 2006 e 2015. Nesta mesma época o museu 12 prêmios e 30 exposições temporárias, além de cursos, palestras e oficinas.

Conforme o site do museu, entre os homenageados na primeira fase do Museu da Língua Portuguesa SP estiveram escritores como Clarice Lispector, Machado de Assis, Cora Carolina, Fernando Pessoa, Agustina Bessa-Luís, Gilberto Freyre, e o cantor e compositor Cazuza.

Na reabertura, o Museu da Língua Portuguesa SP continuou fazendo o uso da tecnologia e de suportes interativos para apresentar ao público o acervo através de uma viagem sensorial e subjetiva pelo idioma, fazendo da visita uma manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante construção, assim como é a língua portuguesa.

Horários e ingressos do Museu da Língua Portuguesa

Abaixo, o DCI reúne as principais informações quanto ao funcionamento do Museu da Língua Portuguesa SP como horários e o valor dos ingressos, veja:

O Museu da Língua Portuguesa SP é aberto de terça a domingo, das 9h às 16h30;

É permitida a permanência dos visitantes até 18h;

O museu fecha às segundas, em domingos de eleições, e também nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro;

A recomendação é para que os visitantes adquiram o ingresso antecipadamente, pela plataforma Sympla.

De acordo com informações do próprio museu, o auditório e a Praça da Língua, que ficam localizados no terceiro andar do Museu da Língua Portuguesa SP funcionam com um número restrito de visitantes por vez. Mesmo que você tenha comprado o ingresso para o museu, para entrar nestes espaços é preciso retirar uma senha específica que pode ser solicitada à equipe de orientação, que fica em frente ao auditório.

Qual o valor para entrar no Museu da Língua Portuguesa?

Inteira – R$ 20,00;

Meia-entrada – R$ 10,00: pode pagar meia-entrada aqueles estudantes com carteirinha válida, comprovante de matrícula (do ano corrente) ou boleto bancário (com data de vencimento no mês corrente), aposentados desde que apresentem cartão do INSS ou holerite de aposentado, idosos maiores de 60 anos;

Crianças até 7 anos não pagam;

Grátis aos sábados;

Mesmo aos sábados ou no caso de crianças de até 7 anos, é necessário emitir o ingresso para o Museu da Língua Portuguesa. Tanto para comprar quanto para emitir, o site disponibilizado é a plataforma Sympla.

Quem tem direito à gratuidade no Museu da Língua Portuguesa SP:

Além da entrada no Museu da Língua Portuguesa SP ser gratuita aos sábados, o museu tem uma política de gratuidade. Mas é importante reforçar que mesmo se encaixando na gratuidade, o visitante precisa emitir o ingresso para entrar, ok?

Quem pode entrar de graça no Museu da Língua Portuguesa SP, conforme informado no site:

Todos os visitantes, aos sábados;

Crianças até 7 anos;

Vizinhos do Museu – desde que apresente a carteirinha do programa junto com o documento de identidade;

Grupos provenientes de escolas públicas ou instituições sociais – mediante apresentação de documento e ofício;

Professores, coordenadores e diretores, supervisores e colaboradores do quadro de apoio de escolas públicas (federais, estaduais ou municipais) e quadro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – desde que comprove. Nestes casos, a gratuidade é estendida ao cônjuge ou filhos menores que acompanharem a visita;

Pessoas com deficiência (gratuidade estendida a 1 acompanhante);

Policiais militares, civis e da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com apresentação do holerite do mês corrente ou anterior (impresso ou digital). A gratuidade também é estendida ao cônjuge e filhos menores;

Taxistas, mediante a apresentação do Condutax – a gratuidade é estendida a 1 acompanhante;

Visitantes do Circular Turismo SP, mediante apresentação do bilhete válido;

Funcionários da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, mediante apresentação do crachá;

Funcionários dos museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, mediante apresentação do crachá;

Profissionais de museus filiados ao ICOM, mediante apresentação de carteirinha;

Agentes/Guias de Turismo com apresentação da Carteirinha da CADASTUR (Ministério do Turismo) dentro do prazo de validade.

Onde comprar o ingresso?

Você pode comprar e emitir o ingresso pelo site. Você deve retirar o seu ingresso mesmo em caso de gratuidade. Ainda conforme o site do Museu da Língua Portuguesa SP, é obrigatória a apresentação de documento que comprove a gratuidade, além de documento oficial com foto.

O que tem no Museu da Língua Portuguesa SP?

O Museu da Língua Portuguesa SP foi reaberto ao público em 2021, depois quase seis anos de trabalho intenso para reconstruir e reimplantar o acervo. Após a reforma, o museu teve tecnologia e exposições renovadas.

Segundo descrição do site, o Museu da Língua Portuguesa SP garante acessibilidade a todos os públicos através de rampas, pisos podotáteis, banheiros adaptados, além de recursos de acessibilidade no espaço expositivo e profissionais treinados para receber todos os visitantes.

Uma das novidades é o aplicativo do Museu da Língua Portuguesa, que pode ser acessado gratuitamente pelo celular do visitante. No app estão expostos os mapas do museu, todo conteúdo em Libras, e audioguia nos idiomas: português, inglês e espanhol.

Museu da Língua Portuguesa SP – exposição principal:

Na nova exposição principal do Museu da Língua Portuguesa SP é marcada pela exploração da língua portuguesa, que atualmente é falada por 260 milhões de pessoas em todo o mundo, desde a sua história, às influências e como o idioma é o elemento fundamental da identidade cultural brasileira.

Para quem já conhecia o museu antes da reforma, a própria instituição convida para desbravar um novo espaço, onde boa parte do conteúdo foi completamente renovado e hoje reflete criticamente a sociedade em que vivemos.

Na exposição principal, o visitante continua aprendendo sobre a língua portuguesa pelas instalações interativas, como o Beco das Palavras, e a Praça da Língua, as seções queridinhas do público.

Térreo

Localizado na Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa faz parte do edifício histórico de São Paulo, construído em 1901, considerado patrimônio cultural nacional.

Primeiro andar

Espaço destinado às exposições temporárias de autores, artistas e suas provocações. No próximo intertítulo, o DCI conta quais são as exposições temporárias atualmente.

Segundo andar

“Línguas do Mundo – Os sons dos idiomas” – Esta ala da exposição principal fala sobre como hoje existem mais 7 mil línguas no mundo, e ali o visitante pode ouvir a sonoridade de 23 delas, escolhidas devido a sua ligação com o Brasil, por serem línguas dos povos originários ou daqueles imigrantes.

“Laços de Família – De onde vem essa língua” – Com a instalação de uma árvore genealógica, nesta parte, o público vê que a língua portuguesa não nasceu de repente, ela tem ligação com seus antepassados e vem de uma linhagem indo-europeu.

“Rua da Língua – Poesia relâmpago” – Em uma tela de 106 metros de comprimento, que atravessa todo o museu, as palavras circulam em alta velocidade pelas ruas, na fala nos provérbios, poesias e canções. O público se depara com a língua em paredes muros, edifícios e outdoors e é surpreendido com poesia visual e sonora.

“Beco das Palavras – etimologia” – Uma das partes mais queridas do público desde a primeira inauguração do museu, o Beco das Palavras propõe um jogo interativo com o público que vai juntando sílabas e ao formar palavras, é revelada a origem daquele termo.

“Palavras Cruzadas – origens” – Em oito totens interativos, os visitantes veem as influências das principais línguas e povos que contribuíram para formar o português como conhecemos hoje n o Brasil. Ali você pode ver as origens de palavras que a gente usa no dia a dia sem nem perceber.

“O Português do Brasil” – Conforme a descrição do site do Museu da Língua Portuguesa SP, nesta parte os visitantes veem como as estruturas e as formas de uma língua não se separam da história dos seus flanates. No espaço, língua, história da língua e história da nação se complementam.

“Nós da Língua – O português no mundo” – A língua portuguesa é hoje falada em cinco continentes por mais de 260 milhões de pessoas e permanece em constante transformação. Na instalação, o pública pode ver características dos outros países que compartilham a mesma língua.

“Línguas do cotidiano” – No miniauditório, o pública pode relembrar os vídeos originais, segundo o site do museu, da grande galeria mostrando a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil.

Terceiro andar

“Falares” – Nesta ala do terceiro andar do Museu da Língua Portuguesa SP, a instalação mostra as diferenças no jeito de falar o português nos países que compartilham da língua. A exposição demonstra como origens geográficas culminam em diferentes sotaques e vocabulário.

“Língua solta” – Neste corredor que leva o público ao auditório, o graffiti de Daniel Melim se faz presente na instalação de imagens do coletivo “Projetemos” e a obra “Lute”, de Rubens Gershman.

“O que pode a língua” – No filme de Carlos Neder, os visitantes entendem a rede de relações complexas estabelecidas entre a pessoa que escreve um texto e a que lê. O filme mostra como as narrativas que tecemos nos conectam ao mundo.

“Praça da Língua” – Outra instalação queridinha do público é a praça que reúne o planetário das palavras através de uma seleção de textos da literatura e da música brasileiras num espetáculo de som e luz projetado no verso do telhado.

Terraço

O terraço é uma das partes novas do Museu da Língua Portuguesa SP, e que oferece ao público uma visão privilegiada do centro de São Paulo a partir da Estação da Luz. Ali é a chance que os visitantes têm de ver de pertinho a terre do relógio e ouvir suas badaladas.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o terraço do museu tem 262 metros quadrados, o que corresponde a uma quadra e meia de vôlei, e fica no terceiro andar do museu cheio de riqueza arquitetônica e paisagística no entorno.

Usando anteriormente pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, desde a primeira abertura do Museu da Língua Portuguesa SP já se tinha a intenção de transformá-lo para atender ao público, no entanto somente na reforma após o incêndio que isso foi possível, porque um elevador foi colocado dentro da torre do relógio, conforme a Folha de São Paulo.

Atualmente um café funciona no espaço. O terraço leva o nome do arquiteto responsável pelo projeto original do Museu da Língua Portuguesa SP, Paulo Mendes da Rocha, que morreu em maio de 2021.

Exposições temporárias

No primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa SP, o público pode conferir as exposições temporárias que geralmente homenageiam escritores da língua portuguesa, grandes nomes da música, produção contemporânea e demais linguagens artísticas usam o português para expressar sua arte.

Hoje apenas uma exposição temporária ocupa o espaço, segundo o site do Museu da Língua Portuguesa SP. Aberta agora, no último dia 12 de outubro, “Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação” seguirá até abril de 2023.

A mostra, segundo o site do Museu da Língua Portuguesa SP, tem a proposta de imersão do público em uma floresta, cujas árvores representam famílias linguísticas que pertencem às línguas faladas pelos indígenas no Brasil.

A exposição se propõe a mostrar diferentes pontos de vista sobre os territórios materiais e imateriais, histórias, memórias e identidades dos povos indígenas, fazendo também referência às trajetórias de luta e resistência, além dos cantos.

Ainda conforme o site do museu, a mostra faz um convite para o público de conhecer as línguas faladas pelos povos indígenas e as transformações decorrentes da invasão colonial.

O nome da exposição, “Nhe’ẽ Porã, de origem Guarani Mbya, significa Nhe’ẽ: espírito, sopro, vida, palavra, fala; e Porã: belo, bom. Unindo os nomes, podemos traduzir como “belas palavras” ou “boas palavras”.

Como chegar no museu?

O Museu da Língua Portuguesa fica Estação da Luz, em pleno centro de São Paulo. Os visitantes devem se dirigir ao Portão A para entrar no museu, que fica em frente à Pinacoteca de São Paulo.

Os visitantes podem optar por ir de metrô, trem, ônibus ou veículo. Veja como chegar de cada maneira:

Metrô: A Estação da Luz atende as linhas 1-azul e 4-amarela, além das linhas 7-rubi e 11-coral da CPTM. Segundo o site do Museu, você consegue chegar até ele entrando em qualquer ponto do sistema de transporte por trilhos. Aqui você pode verificar o mapa das linhas e planejar o seu trajeto a partir de onde você está.

Ônibus: Como o Museu da Língua Portuguesa SP fica na região da Luz, o público tem a opção de ir de ônibus, isso porque a região da Luz e do Bem Retiro é muito bem atendida por ônibus municipais. Basta conferir o site da SPTrans e planejar o trajeto.

Carro: Para ir de carro, o condutor deve ir até a Praça da Luz, no centro de São Paulo. Lembrando que o Museu da Língua Portuguesa SP tem convênio com estacionamentos, veja:

Avenida Tiradentes, 248, Luz (como chegar)

Avenida Ônibus: Rua João Teodoro, 78, Luz (como chegar)

No site está o lembrete para que o motorista não se esqueça de validar o ticket.