Como faço para saber se tenho direito ao PIS em 2022?

O calendário de pagamentos do PIS 2022 terá início no dia 8 de fevereiro. Neste ano, o abono vai pagar quantias que variam entre R$ 101 e R$ 1.212, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Como a consulta desse pagamento já está liberada, listamos a seguir as principais formas de conferir esse benefício para auxiliar aqueles que querem descobrir como faço para saber se tenho direito ao PIS.

Como faço para saber se tenho direito ao PIS

Tem direito a receber o PIS em 2022 os trabalhadores que em 2020 trabalharam pelo menos 30 dias com remuneração média mensal de até dois salários mínimos — R$ 2.200. Além disso, esses cidadãos precisam estar cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Também é necessário estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos e ter os dados registrados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Esse procedimento é de responsabilidade do empregador e deve ser realizado anualmente.

Para saber se seus dados estão registrados corretamente junto à RAIS acesse o site www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador e, em caso de divergência nas informações entre em contato com o empregador.

Como fazer a consulta do PIS em 2022

Para confirmar o recebimento do PIS em 2022, o trabalhador pode consultar o benefício pela internet, telefone ou pessoalmente em uma agência da Caixa.

Consulta do PIS pela Internet: os interessados em descobrir como faço para saber se tenho direito ao PIS pela internet, devem acessar o site caixa.gov.br/abonosalarial e clicar em “acessar minha conta”. Informe o usuário e senha ou cadastre seus dados se for o primeiro acesso. Depois, clique na opção “FGTS e serviços ao cidadão” e escolha o “consultar” para visualizar o seu PIS.

Consulta pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital: instale o app em seu celular e clique em “Entrar”. Faça login com suas credenciais registradas no Gov.br, com CPF e senha. Feito isso, aperte o botão “Benefícios”, e escolha a opção “Abono Salarial” para saber se tem direito ao PIS.

Esse procedimento deve ser feito por aqueles que haviam recebido a mensagem “não habilitado”, visto que os dados já foram atualizados pelo governo e a consulta está liberada.

Consulta pelo app CAIXA Trabalhador: esse aplicativo também precisa ser instalado no celular para que o cidadão possa saber se tem direito ao PIS. A partir disso, cadastre o usuário e uma senha e confira se o seu pagamento do PIS será liberado neste ano.

Além desta informação, o app também possibilita ao trabalhador fazer outras consultas sobre o seguro-desemprego, receber informações sobre o NIS (Número de Identificação Social), além do calendário do abono salarial. Também é possível simular o valor do PIS que será recebido de acordo com os meses trabalhados em 2020.

Consulta do PIS pelo telefone: outra opção bem simples e rápida para quem descobrir como faço para saber se tenho direito ao PIS, é fazendo uma ligação para o número 158. Neste caso, todas as informações sobre o abono podem ser obtidas pela Central de Atendimento chamada Alô Trabalho, que é um canal de comunicação direto entre cidadão e poder público. O telefonema é gratuito e pode ser feito a partir de qualquer telefone fixo das 7h às 19h.

Como esse pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal os trabalhadores também podem entrar em contato no telefone 0800 726 0207 que dá acesso ao Atendimento CAIXA ao Cidadão, onde é possível conferir informações como valor do benefício e quando o dinheiro será liberado para saque.

Consulta presencial do PIS em 2022: os trabalhadores que preferirem podem solicitar atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal, para saber se tenho direito ao PIS. Neste caso, esteja com o CPF em mãos e informe ao atendente que deseja fazer a consulta PIS 2022. O trabalhador pode ainda verificar quando o dinheiro será liberado, visto que o calendário oficial já está disponível e começa no dia 8 de fevereiro, sendo finalizado no dia 31 de março.

