Tabela do PIS 2022: consulte o calendário de pagamento

O mês de fevereiro se aproxima e com ele o início dos pagamentos do PIS/PASEP 2022. Por conta disso, os trabalhadores já podem conferir os valores atualizados da tabela do PIS 2022 calendário de pagamento para saber quando o dinheiro será liberado.

Vale lembrar que esse abono salarial é referente ao ano-base 2020, ou seja, somente poderá receber o pagamento quem trabalhou com carteira assinada em 2020 e atender aos demais requisitos desse benefício trabalhista. Segundo o governo, somente neste calendário de pagamentos serão contemplados cerca de 22 milhões de trabalhadores.

Tabela do PIS 2022 calendário de pagamento

Além da tabela do PIS 2022 o calendário de pagamento também está disponível e vai dividir os cidadãos em dois grupos: trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS e terão o dinheiro depositado a partir do dia 9, além dos servidores públicos que receberão o PASEP a partir do dia 15 de fevereiro. Confira a seguir como será feita a liberação do dinheiro para o primeiro grupo:

Tabela do PIS 2022 – calendário de pagamento

Nascidos em Janeiro: recebem dia 08 de fevereiro;

Nascidos em Fevereiro: recebem dia 10 de fevereiro;

Nascidos em Março: recebem dia 15 de fevereiro;

Nascidos em Abril: recebem dia 17 de fevereiro;

Nascidos em Maio: recebem dia 22 de fevereiro;

Nascidos em Junho: recebem dia 24 de fevereiro;

Nascidos em Julho: recebem dia 15 de março;

Nascidos em Agosto: recebem dia 17 de março;

Nascidos em Setembro: recebem dia 22 de março;

Nascidos em Outubro: recebem dia 24 de março;

Nascidos em Novembro: recebem dia 29 de março;

Nascidos em Dezembro: recebem dia 31 março;

Tabela do PASEP 2022 – calendário de pagamento

Por sua vez, quem tem direito ao PASEP já pode conferir quando o dinheiro será depositado. Neste caso, o Banco do Brasil vai liberar o abono salarial conforme o dígito final do número de inscrição de cada servidor. Sendo assim, temos o seguinte calendário de pagamentos da tabela PIS 2022:

Dígito 0: recebem dia 15 de fevereiro;

Dígito 1: recebem dia 17 de fevereiro;

Dígito 3: recebem dia 17 de fevereiro;

Dígito 4: recebem dia 22 de fevereiro;

Dígito 5: recebem dia 24 de fevereiro;

Dígito 6: recebem dia 15 de março;

Dígito 7: recebem dia 17 de março;

Dígito 8: recebem até 22 de março;

Dígito 9: recebem 24 de março;

Vale ressaltar que esse pagamento vai ser antecipado para aqueles que moram em municípios dos estados de Minas Gerais e Bahia, que estão em situação de emergência devido às fortes chuvas registradas nas últimas semanas.

Neste caso, o dinheiro será liberado no dia 8, independentemente da data de nascimento para quem recebe o PIS e no dia 15 para quem tem direito ao PASEP. Em todo caso, os trabalhadores podem fazer o saque do abono até o dia 29 de dezembro, depois desse prazo, será necessário aguardar a liberação de uma nova tabela do PIS calendário de pagamento para poder fazer a retirada do dinheiro.

Como ficou o valor do abono na tabela do PIS 2022?

O valor do PIS/PASEP é influenciado pelo tempo de serviço do trabalhador durante o ano-base, além do reajuste do salário-mínimo o que é feito anualmente. Diante disso, a tabela do PIS 2022 estabelece que serão pagas quantias que variam entre R$101 e R$1.212.

Então, para saber quanto você irá receber este ano é preciso saber o número de meses trabalhados no ano-base, ou seja, em 2020. Depois, basta multiplicar por 1/12 do valor do salário-mínimo. Para te auxiliar nesse calculo listamos a seguir os valores que serão recebidos por cada trabalhador brasileiro, conforme a nova tabela do PIS 2022:

Quem trabalhou 1 mês: receberá o abono no valor de R$ 101

Quem trabalhou 2 meses: receberá o abono no valor de R$ 202

Quem trabalhou 3 meses: receberá o abono no valor de R$ 303

Quem trabalhou 4 meses: receberá o abono no valor de R$ 404

Quem trabalhou 5 meses: receberá o abono no valor de R$ 505

Quem trabalhou 6 meses: receberá o abono no valor de R$ 606

Quem trabalhou 7 meses: receberá o abono no valor de R$ 707

Quem trabalhou 8 meses: receberá o abono no valor de R$ 808

Quem trabalhou 9 meses: receberá o abono no valor de R$ 909

Quem trabalhou 10 meses: receberá o abono no valor de R$ 1010

Quem trabalhou 11 meses: receberá o abono no valor de R$ 1.111

Quem trabalhou 12 meses: receberá o abono no valor de R$ 1.212

Esses valores serão depositados de forma automática para cada trabalhador que possui poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal. Por sua vez, aqueles que não possuem vínculo com essa instituição financeira mas têm o direito de receber o PIS, podem solicitar o saque apresentando um documento de identificação com foto e o Cartão do Cidadão.

Neste caso, a retirada do dinheiro é feita através da nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, CAIXA Aqui ou agências. Por sua vez, os trabalhadores que atendem aos requisitos para a liberação do PASEP devem acompanhar o abono pelo aplicativo da sua conta ou ir até uma das agências do Banco do Brasil para fazer o saque desse dinheiro.

Como saber se tenho direito ao PIS 2022?

Os valores da tabela do PIS 2022 e calendário de pagamento estão disponíveis para os trabalhadores por meio dos canais oficiais do governo, onde o cidadão também pode confirmar se possui direito de receber esse abono salarial. Essa consulta está disponível oficialmente desde o dia 22 quando o governo liberou os dados atualizados no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital).

Para verificar se você foi considerado apto para esse pagamento, faça download do sistema em um aparelho celular e cadastre suas informações pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento e uma senha. Feito isso, clique na aba “Benefícios” e, depois, escolha a opção “Abono Salarial”, para verificar o valor, dia e banco em que você irá receber o dinheiro.

Caso você seja surpreendido pela mensagem “não habilitado”, é possível que não atenda aos requisitos. Dentre eles, está a inscrição no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada ou como servidor público por, no mínimo, 30 dias em 2020.

Também é preciso ter recebido até dois salários-mínimos e o empregador precisa ter informado os dados do trabalhador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no e-Social, que são sistemas utilizados pelo governo para saber quem são os trabalhadores.

Quem estiver com dúvidas sobre a liberação ou bloqueio do abono devem entrar em contato com o telefone 158 para falar com representantes do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio da Central Alô Trabalhador.

