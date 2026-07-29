Como funciona a viagem de trem entre BH e Vitória? Veja horários, preços e percurso

Como funciona a viagem de trem entre BH e Vitória? Veja horários, preços e percurso

Viajar de trem entre Belo Horizonte (MG) e a Grande Vitória (ES) continua sendo uma das experiências ferroviárias mais tradicionais do Brasil. Operado pela Vale, o Trem Vitória–Minas percorre cerca de 664 quilômetros diariamente, ligando Minas Gerais ao Espírito Santo em aproximadamente 13 horas de viagem. O trajeto é conhecido pelas paisagens da Serra do Espinhaço, pelo Vale do Rio Doce e pela Mata Atlântica, além de conectar dezenas de cidades ao longo do percurso.

Quanto custa o trem de BH a Vitória?

O valor da passagem de trem da Vale varia conforme a classe escolhida e a data da viagem. Em uma cotação realizada pelo Jornal DCI para o trecho entre Belo Horizonte e Pedro Nolasco, com embarque em 8 de setembro de 2026, custa R$ 87 na classe econômica e R$ 125 na classe executiva, conforme tabela de tarifas da Vale para o serviço regular de passageiros. As tarifas podem sofrer reajustes e a disponibilidade varia conforme a data escolhida.

O Trem Vitória–Minas parte diariamente da Estação de Belo Horizonte pela manhã e chega à Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, no início da noite, após cerca de 13 horas de viagem.

As passagens podem ser compradas diretamente pelo portal oficial da empresa, disponível em: https://tremdepassageiros.vale.com.

O Trem Vitória–Minas tem origem na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), inaugurada em 13 de maio de 1904. A ligação ferroviária entre Minas Gerais e o Espírito Santo foi expandida gradualmente até formar o trajeto atual entre Belo Horizonte e Cariacica, concluído em 1943. Operado pela Vale, o serviço permanece em funcionamento diariamente e é considerado o único trem de passageiros de longa distância com operação regular diária no Brasil, transportando centenas de milhares de passageiros todos os anos.

A Vale orienta que os passageiros cheguem com antecedência, já que o embarque nas estações de Belo Horizonte e Pedro Nolasco é encerrado 15 minutos antes da partida. Durante o período de embarque, as bilheterias permanecem fechadas para novas vendas.

Itinerário do trem BH Vitória?

O percurso atravessa dois estados e passa por importantes municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em Minas Gerais, o trem percorre Belo Horizonte, Dois Irmãos (Barão de Cocais), Itabira, Rio Piracicaba, João Monlevade, Desembargador Drummond (Nova Era), Antônio Dias, Mário Carvalho (Timóteo), Intendente Câmara (Ipatinga), Cachoeira Escura (Belo Oriente), Periquito, Pedra Corrida, Governador Valadares, Tumiritinga, Barra do Cuieté, Conselheiro Pena e Resplendor.

Já no Espírito Santo, o trajeto segue por Krenak, Aimorés, Baixo Guandu, Itapina, Colatina, Aricanga, Fundão, Piracqueaçu, em João Neiva, Flexal, em Cariacica, até chegar à Estação Pedro Nolasco, também em Cariacica.

Durante a viagem, os passageiros acompanham paisagens que incluem montanhas, rios, áreas de Mata Atlântica e cidades históricas e industriais dos dois estados.

Como comprar passagem de trem da Vale?

As passagens podem ser adquiridas antecipadamente pelo site oficial da Vale, que oferece opções nas classes econômica e executiva. O embarque acontece na Estação Ferroviária de Belo Horizonte e o desembarque na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória.

A empresa recomenda adquirir os bilhetes com antecedência, principalmente em datas de maior procura.

No dia da viagem, o passageiro deve apresentar um documento oficial com foto e manter a passagem ou voucher durante todo o percurso. A Vale informa que não realiza venda de bilhetes a bordo nem comercializa passagens para embarque no mesmo dia da viagem.

Qual a diferença entre a classe econômica e a executiva no trem da Vale?

O Trem Vitória–Minas oferece duas categorias de serviço. A classe econômica possui poltronas confortáveis e atende à maior parte dos passageiros. Já a classe executiva oferece assentos mais espaçosos, com maior reclinação e serviços diferenciados durante a viagem, com mais conforto para quem pretende passar cerca de 13 horas a bordo.

Para quem pretende percorrer todo o trajeto entre Belo Horizonte e Vitória, a classe executiva costuma ser a opção mais confortável. Segundo a Vale, os vagões possuem configuração de três assentos por fileira (2+1), o que proporciona mais espaço para os passageiros do que a classe econômica, que conta com quatro assentos por fileira (2+2). As poltronas da executiva são mais largas, possuem maior inclinação para reclinação, apoio para os pés, tomadas elétricas individuais, luz de leitura e sistema de áudio individual. Além disso, os vagões contam com ar-condicionado e monitores de vídeo durante a viagem.

Relatos publicados por viajantes e criadores de conteúdo no YouTube mostram que o espaço para as pernas é um dos diferenciais mais elogiados, permitindo que passageiros passem as cerca de 13 horas de viagem com mais conforto. Nos vídeos, também é possível observar que o ambiente costuma ser silencioso, limpo e organizado, além da facilidade para circular entre os vagões e acessar o carro de lanches. Passageiros que fizeram o percurso completo afirmam que a classe executiva faz diferença principalmente para quem pretende descansar durante a viagem ou trabalhar utilizando notebook e celular, aproveitando as tomadas individuais.

Independentemente da categoria escolhida, todos os passageiros percorrem o mesmo trajeto e utilizam os mesmos horários de partida e chegada.

Outro ponto importante par aos viajantes é que o serviço de alimentação é oferecido durante toda a viagem. Segundo a Vale, as refeições são servidas diretamente nas poltronas dos passageiros. O vagão restaurante permanece funcionando apenas para a venda de lanches. Os preços das refeições e dos produtos comercializados podem variar conforme o cardápio disponível no dia da viagem.

O que é proibido levar no trem da Vale?

A Vale estabelece regras para garantir a segurança e o conforto dos passageiros. Não é permitido embarcar com produtos perecíveis nem transportar animais, exceto cães-guia. Cada passageiro pode levar uma mala e uma bolsa de uso pessoal.

Também existem regras específicas para crianças, idosos, pessoas com deficiência e beneficiários de programas sociais, que precisam apresentar a documentação exigida no momento do embarque. Menores de 16 anos desacompanhados dos responsáveis devem cumprir as exigências legais de autorização.

O trem da Vale vai circular à noite?

O Trem Vitória–Minas realiza o percurso durante o dia. A viagem começa pela manhã e termina no início da noite, permitindo que os passageiros apreciem praticamente todo o trajeto em luz natural.

Segundo a Vale, o serviço continua sendo o único trem de passageiros de longa distância com operação diária no Brasil, transportando moradores, turistas e trabalhadores entre Minas Gerais e o Espírito Santo. A empresa destaca que a operação mantém horários regulares e recomenda que os passageiros consultem a disponibilidade de datas e comprem as passagens com antecedência pelo site oficial.