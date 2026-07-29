Economia

Dia 5 de agosto tem feriado no Brasil e pode ser prolongado

Feriado no dia 5 existe no Estado da Paraíba

Escrito por Anny Malagolini
Por que o dia 5 de agosto é feriado João Pessoa tem feriado dia 5 - Getty
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Quem espera por uma folga no calendário de agosto pode encontrar uma boa notícia. O mês reserva uma data especial para parte dos trabalhadores brasileiros. O dia 5 de agosto chama atenção por reunir história, tradição religiosa e identidade cultural. Mas, afinal, por que a data é considerada feriado e qual é o significado dessa comemoração?

Por que o dia 5 de agosto é feriado?

O 5 de agosto, na próxima quarta-feira – podendo ser prolongado -, é feriado estadual na Paraíba porque marca a data magna do estado, uma celebração ligada à formação histórica do território paraibano e à fundação de sua capital. A data foi transformada em feriado civil estadual pela Lei Estadual nº 10.601/2015, aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba. A partir da norma, a comemoração deixou de ser restrita a João Pessoa e passou a valer para todos os 223 municípios paraibanos.

Antes da mudança na legislação, o feriado era celebrado apenas na capital. O motivo era a relação direta com a fundação de João Pessoa, criada em 5 de agosto de 1585, e com a festa de Nossa Senhora das Neves, padroeira da cidade.

Apesar de ser uma data importante para os paraibanos, o dia 5 de agosto não é feriado nacional. Fora da Paraíba, a data segue como um dia comum de trabalho, exceto em locais onde exista algum feriado municipal ou outra determinação específica.

Qual é a história do dia 5 de agosto na Paraíba?

A história do feriado começa no período colonial. Em 5 de agosto de 1585, após acordos entre portugueses e povos indígenas da região, foi fundada a então Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, primeiro nome dado ao núcleo urbano que daria origem à atual João Pessoa.

A escolha do nome fazia referência à santa católica celebrada naquele dia. Ao longo dos séculos, a cidade passou por diferentes denominações até receber o nome de João Pessoa, em homenagem ao político paraibano assassinado em 1930.

Por isso, o 5 de agosto carrega dois símbolos importantes para o estado: a memória da fundação histórica da Paraíba e a tradição religiosa ligada à padroeira da capital.

O reconhecimento do 5 de agosto como feriado estadual ocorreu por meio da Lei Estadual nº 10.601/2015, que estabeleceu a data como a data magna da Paraíba.

A legislação estadual segue a Lei Federal nº 9.093/1995, que autoriza os estados a criarem um feriado relacionado à sua principal data histórica. Com a aprovação da norma, a Paraíba passou a ter oficialmente uma data própria de celebração estadual, além dos demais feriados previstos no calendário nacional.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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