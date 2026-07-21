Confira as principais notícias desta terça-feira, 21 de julho de 2026

Café com DCI: eleitorado recorde em 2026 e petróleo a US$ 90 movimentam a terça-feira

Café com DCI: eleitorado recorde em 2026 e petróleo a US$ 90 movimentam a terça-feira

Bom dia! ☀️ Nesta terça-feira, 21 de julho, o cenário econômico e político abre movimentado pela consolidação dos dados eleitorais no país, pela volatilidade no mercado global de energia e pelas projeções atualizadas do setor financeiro para os juros e inflação.

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As 3 notícias essenciais desta terça-feira (21/07)

158,7 milhões de eleitores em 2026: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou que o Brasil atingiu a marca recorde de 158,7 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições de 2026. O eleitorado feminino segue como maioria, representando 52,8% do total de votantes.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou que o Brasil atingiu a marca recorde de 158,7 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições de 2026. O eleitorado feminino segue como maioria, representando 52,8% do total de votantes. Petróleo Brent volta a bater US$ 90: A cotação do barril de petróleo do tipo Brent voltou a superar o patamar de US$ 90 impulsionada pela escalada de tensões e incidentes com embarcações no Estreito de Ormuz, aumentando os temores de desabastecimento global.

A cotação do barril de petróleo do tipo Brent voltou a superar o patamar de US$ 90 impulsionada pela escalada de tensões e incidentes com embarcações no Estreito de Ormuz, aumentando os temores de desabastecimento global. Nova queda na projeção do IPCA: O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central mostrou a terceira redução consecutiva na estimativa do mercado financeiro para a inflação de 2026, ajustada para 5,15%.

Os dois lados: A trajetória da inflação e o nível dos juros

A revisão na projeção do IPCA trouxe à tona o debate entre economistas e o setor produtivo sobre os rumos da taxa básica de juros (Selic).

🏭 Setor Produtivo & Indústria 🏢 Mercado Financeiro & Analistas • Defende que a sequência de quedas na projeção de inflação abre margem para o início de cortes na Selic.

• Argumenta que o custo elevado do crédito desestimula investimentos e desacelera o ritmo de expansão do PIB. • Destaca que, mesmo em queda, a estimativa de 5,15% para o IPCA continua acima do teto da meta (4,5%).

• Aponta que a alta das commodities, como o petróleo a US$ 90, exige cautela prolongada na política monetária.

Por que isso é importante?

A alta das cotações internacionais do petróleo pressiona diretamente os custos de combustíveis no Brasil, o que pode encarecer o frete e impactar o preço de alimentos e mercadorias nas prateleiras. Ao mesmo tempo, com a inflação projetada acima do teto da meta, o Banco Central mantém uma postura rígida sobre os juros, o que segura o consumo das famílias e encarece financiamentos para empresas e consumidores no segundo semestre.

Como chegamos até aqui:

📅 Início de Julho: O acirramento de disputas diplomáticas no Oriente Médio e incidentes na rota marítima de Ormuz voltam a colocar prêmio de risco no preço da energia.

O acirramento de disputas diplomáticas no Oriente Médio e incidentes na rota marítima de Ormuz voltam a colocar prêmio de risco no preço da energia. 📅 20 de Julho: O TSE conclui a consolidação do eleitorado nacional e publica os dados definitivos das estatísticas eleitorais. Na mesma data, o BC divulga a terceira redução consecutiva nas expectativas de inflação do Focus.

O TSE conclui a consolidação do eleitorado nacional e publica os dados definitivos das estatísticas eleitorais. Na mesma data, o BC divulga a terceira redução consecutiva nas expectativas de inflação do Focus. 📅 Terça-feira, 21 de Julho: O barril de Brent ultrapassa os US$ 90 no pregão matinal, enquanto agentes econômicos recalcitram o impacto dos custos logísticos nas decisões do Copom.

Aproveite para saber como pedir o voto em trânsito