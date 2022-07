Como saber se estou na fila de espera do Auxílio Brasil se tornou a pergunta mais comum das famílias que estão no aguardo da liberação do benefício. A fila de espera do Auxílio Brasil mais que dobrou nos últimos dois meses, desde que a discussão sobre aumentar o valor e ampliar o benefício começou. Com a promulgação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição), a expectativa do Governo Federal era de zerar a fila de espera do Auxílio Brasil.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a fila de espera para ser contemplado pelo Auxílio Brasil é de 1,5 milhão de famílias em todo País, o que representa um aumento de 105% comparado com o mês de maio.

A maioria destas famílias, quase 91% delas, são extremamente pobres, ou seja, se enquadram na faixa de renda de quem recebe mensalmente por pessoa integrante da família até R$ 105,00. Ainda conforme reportagem de O Globo, os cinco estados com mais pessoas na fila de espera são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Pará.

Mas, afinal como saber se eu estou na fila de espera do Auxílio Brasil? É isso que vamos te explicar abaixo.

Quem está e como saber se estou na fila de espera do Auxílio Brasil

A fila de espera do Auxílio Brasil tem hoje 1.568.728 famílias. Como já dissemos acima, 91% delas são extremamente pobres, estão devidamente inscritas no CadÚnico, o principal banco de dados do Governo Federal, e têm direito ao benefício, ou seja, atendem aos critérios de concessão.

Ainda conforme o jornal O Globo, estas famílias vão passar a receber o benefício em agosto, depois da promulgação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que instituiu o estado de emergência no Brasil para conseguir aumentar o Auxílio Brasil e criar novos benefícios mesmo em ano eleitoral.

A proposta, além de aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600,00 até o fim do ano, garantiu que fossem incluídas a partir do pagamento do mês de agosto, as famílias que estavam na fila de espera até julho. Então, se você se inscreveu no CadÚnico, é preciso aguardar a análise do Ministério da Cidadania.

Como saber se estou na fila de espera do Auxílio Brasil: passo a passo

Depois de inscrita, a família deve entrar no CadÚnico pelo Aplicativo do Cadastro Único ou então pelo site do auxílio e consultar mensalmente. Isso porque quem faz a análise de todos os dados coletados pelo Centro de Assistência Social onde você foi se inscrever é o Ministério da Cidadania.

Para saber se está na fila de espera para o Auxílio Brasil, o candidato ao benefício precisa aguardar a análise do sistema informatizado, que avalia todas as regras do Programa. Lembrando que a entrada no Auxílio Brasil não é automática, e o Governo Federal explica que é porque existe um limite orçamentário no programa.

Não existe um prazo para esta análise ser feita. No entanto, os candidatos devem tomar todos os cuidados, por exemplo: atualizar os dados se houver mudança de endereço, telefone, trabalho. E se você já tem a inscrição no CadÚnico há mais de dois anos, é obrigatório atualizar o cadastro.

Quando a família for selecionada para o programa, receberá em casa o cartão emitido pela Caixa. Este documento é feito a partir do nome do responsável familiar e chega pelos correios no endereço que consta no CadÚnico.

O Governo Federal explica que junto ao cartão envia também um panfleto com todas as informações sobre como receber o benefício e datas de pagamento.

Como saber se eu estou na fila de espera do Auxílio pela internet?

Você deve acessar o aplicativo do CadÚnico com seus dados e consultar, mas também pode fazer o mesmo pelo site. O aplicativo pode ser baixado de graça pela Google Play ou Apple Store.

Pelo site, você pode acessar: https://cadunico.dataprev.gov.br, você deve clicar em “Iniciar”, e na tela seguinte aparecem as duas opções: Acessar com o gov.br ou então com os dados pessoais para consulta simplificada do cadastro.

Uma outra tela aparecerá com diversas opções e você deve selecionar “Consulta por CPF”. Ao clicar neste item você será automaticamente direcionado para uma outra página que pedirá seu CPF e data de nascimento, digite e confirme.

Ao clicar em “Consultar” você verá qual é a situação do seu benefício.

Para outras informações, o site do Governo Federal orienta ligar no telefone 121 da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania. Lembrando que a ligação é gratuita e pode ser realizada por telefone fixo ou celular.

Passo a passo de como me cadastrar para a fila de espera do Auxílio Brasil:

Primeiro você precisa se inscrever no CadÚnico, que é o registro do Governo Federal, mas operacionalizado pelas prefeituras. É ele quem abre as portas para os candidatos conseguirem fazer parte dos programas sociais.

Você pode fazer o pré-cadastro direto pelo celular, baixando o Entenda que para confirmar a inscrição você precisará ir até um polo de atendimento, geralmente chamado de Cras (Centro de Referência em Assistência Social) do seu município.

Nesta fase de pré-cadastro você poderá informar os dados, mas tem até 120 dias para comparecer a uma unidade pessoalmente com a documentação necessária.

De acordo com o site do Governo Federal, não é preciso que toda a família compareça até o Cras ou polo de atendimento do CadÚnico, basta um representante ir levando todos os documentos. Esta pessoa será chamada de Responsável pela Unidade Familiar e precisa ter pelo menos 16 anos e CPF.

Veja aqui quais são os documentos obrigatórios para o cadastramento:

Para o responsável pela família – RF:

a) CPF ou Título de Eleitor;

b) Qualquer um dos documentos de cada uma das pessoas da família: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor.

Depois de levar toda documentação, será marcada uma entrevista social para que a unidade descreva a realidade daquela família.

Quanto tempo demora para ser aprovado o Auxílio Brasil?

Não existe um prazo para o Ministério da Cidadania avaliar e conceder ou não o Auxílio Brasil. No entanto, a legislação prevê quem tem direito de prioridade.

Segundo o regulamento do próprio Auxílio Brasil, tem prioridade na concessão do benefício as famílias que tenham em sua composição:

Pessoas com deficiência;

Idosos(as) com idade igual ou superior a 60 anos;

Gestantes;

Lactantes;

Crianças de colo;

Obesos (as)​

Quem tem direito a ficar na fila de espera do Auxílio Brasil?

Todos aqueles que estiverem dentro dos requisitos do programa, que são atender à faixa de renda proposta e ter em sua composição pessoas com deficiência, lactantes, gestantes, idosos e crianças de 0 a 21 anos incompletos. Veja abaixo:

Famílias em situação de extrema pobreza;

Famílias em situação de pobreza;

Famílias em regra de emancipação.

Conforme as regras do Governo Federal, famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00, e as em situação de pobreza com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Não basta apenas se encaixar nas regras acima, também é preciso cumprir o que o Governo Federal pede como contrapartida. Acompanhe:

Obter frequência escolar mensal mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos e de 75% para estudantes de 6 a 21 anos;

Cumprir o calendário nacional de vacinação;

Fazer o acompanhamento nutricional (peso e altura) de crianças menores de 7 anos e do pré-natal para as gestante.

