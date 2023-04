Como saber se fui bloqueado no Bolsa Família em 2023?

Saiba como atualizar seu Bolsa Família e evitar o bloqueio do benefício! Confira as dicas e o passo a passo para não ser retirada do programa

Milhões de pessoas no Brasil recebem o Bolsa Família como principal fonte de renda. Por isso, uma parcela dos beneficiários podem ter ficado tido uma surpresa neste mês de abril de 2023, quando o Ministério da Cidadania iniciou uma nova etapa do processo de Qualificação do Cadastro Único, o que resultou no bloqueio do pagamento do Bolsa Família de mais de um milhão de pessoas.

O que fazer se estiver com o Bolsa Família bloqueado?

Entre as pessoas bloqueadas, podem estar aquelas que se cadastraram no segundo semestre de 2022 informando que moram sozinhas. Para voltar a receber o benefício, essas pessoas precisam atualizar as informações do Cadastro Único para comprovar que, de fato, são famílias unipessoais (ou seja, famílias compostas por uma só pessoa).

O prazo para atualização é de até 60 dias após o bloqueio, sendo necessário comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo ou, caso não tenha um na sua cidade, ir até a sua prefeitura.

No entanto, nem todos os bloqueios ocorreram devido à inconsistência na composição familiar. Há beneficiários que saíram do programa por não terem atualizado as informações ou por não cumprirem alguma condição obrigatória para participar do Bolsa Família, como saúde e educação. Para esses casos, também é possível corrigir o cadastro e reativar a participação no programa. Saiba mais sobre como proceder nessa situação durante a leitura desse texto.

Como saber se fui bloqueada no Bolsa Família?

O Ministério da Cidadania está enviando um SMS para quem teve o benefício bloqueado em abril, com informações sobre como proceder para regularizar a situação.

O SMS é o seguinte: “MDS INFORMA: Se você mora sozinho (a), atualize o cadastro para o Bolsa Família. Se mora com a sua família, cancele o seu Cadastro Único no aplicativo”.

Logo abaixo, nesse mesmo texto, veja o passo a passo para atualizar seu cadastro ou cancelar seu CadÚnico pelo aplicativo.

Além disso, os beneficiários do Bolsa Família também podem verificar o status do seu cadastro no programa por meio do aplicativo, que exibirá a seguinte mensagem indicando se o benefício foi bloqueado:

Como não ser bloqueada no Bolsa Família?

Se você obedece a todas as regras do programa, a única coisa que precisa fazer para manter a condição de beneficiária é manter sempre atualizados os dados cadastrais, com um prazo máximo de 24 meses sem atualização.

No entanto, é importante ficar atenta a qualquer mudança na composição da família, como o nascimento de uma criança, falecimento de um familiar, casamento ou adoção. Essas alterações devem ser informadas ao setor responsável pelo cadastramento no município (geralmente, um CRAS) para garantir que o programa atenda às famílias de acordo com suas características.

Além disso, qualquer mudança de endereço ou telefone de contato também deve ser informada ao setor responsável para garantir que o benefício não seja bloqueado ou cancelado devido à falta de atualização cadastral.

Como consultar o Bolsa Família?

O responsável familiar pode consultar a situação do benefício por meio do aplicativo Bolsa Família, disponível nas lojas de aplicativos para sistemas operacionais Android e IOS (Apple). Caso o beneficiário tenha o aplicativo do antigo programa, receberá uma mensagem sugerindo a atualização.

Outra forma de verificar a situação do benefício é por meio do extrato bancário, que traz informações importantes. Caso o valor não esteja disponível no momento do saque, o beneficiário deve verificar se deixou de cumprir algum dos compromissos do programa ou se está com a atualização cadastral em atraso, e então procurar o centro de atendimento onde fez o cadastramento para resolver a situação.

