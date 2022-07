Como se cadastrar no Auxílio Brasil 2022 e receber já nesse ano

Como se cadastrar no Auxílio Brasil 2022 é o que o DCI vai te explicar agora: não é preciso um cadastro específico para o Auxílio Brasil 2022, basta a família ou candidato ao benefício fazer parte da faixa de renda estabelecida pelo programa e estar inscrita no CadÚnico.

Após a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que aumenta o valor do Auxílio Brasil 2022 e também o número de famílias contempladas, a procura pelo cadastro no Auxílio Brasil 2022 aumentou.

Isso porque o Governo Federal já vinha anunciando que depois de promulgada a proposta, o benefício será repassando a mais de 1,6 milhão de pessoas que estavam na fila de espera.

As famílias que estão inclusas dentro da faixa de renda do programa podem procurar pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da sua região ou órgão ligado à Assistência Social para ver como se cadastrar no Auxílio Brasil 2022.

Lembrando que a população que já está inscrita no CadÚnico, mas ainda não recebe o Auxílio Brasil 2022 pode procurar um dos pontos de atendimento para atualizar os dados.

Como se cadastrar no Auxílio Brasil 2022

Como se cadastrar no Auxílio Brasil 2022 tem sido a pergunta de muitos brasileiros que podem ser contemplados a partir de agosto com o benefício.

O Auxílio Brasil é o programa de transferência de renda do Governo Federal que substituiu o Bolsa Família. O Auxílio Brasil, inicialmente, pagaria mensalmente às famílias que têm direito, cerca de R$ 400,00. No entanto, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) aprovada tanto no Senado quanto na Câmara Federal no fim do primeiro semestre de 2022 elevou o valor do benefício para R$ 600,00.

Além do aumento no valor do benefício, a PEC promete “zerar” a fila de espera pelo benefício. Segundo reportagem do UOL, o Governo Federal afirma que já faz pagamentos mensais para 18 milhões de famílias no País e tem como estimativa que 1,6 milhão de famílias estejam aguardando pelo benefício.

O dado é confrontado pela Confederação Nacional de Municípios que rebate. Em publicação no próprio site, a confederação diz que são 2,8 milhões de famílias à espera do Auxílio Brasil. O número corresponde às pessoas que preenchem os requisitos do programa, mas ainda não receberam nenhuma parcela.

Para se cadastrar no Auxílio Brasil é preciso primeiro ter a certeza de que você tem direito ao benefício. Entenda abaixo.

Quem pode participar do programa:

Segundo regulamento do Auxílio Brasil 2022, gerenciado pelo Ministério da Cidadania, podem participar do programa aquelas famílias que estão situação de pobreza ou extrema pobreza que tenham, na sua formação, gestantes, lactantes, crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Entenda que a faixa de renda classifica como família em situação de pobreza aquela que tem renda familiar per capita entre R$ 105,01 até R$ 210,00; e de extrema pobreza aquelas com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00.

Para se inscrever no Auxílio Brasil você precisa, além de cumprir os requisitos acima, estar inscrita no CadÚnico Cadastro Único), banco de dados utilizado pelo Governo Federal para selecionar beneficiários de programas sociais.

Agora, se você já tem a sua inscrição no CadÚnico não pode se esquecer de atualizar os dados cadastrais.

Como se cadastrar no Auxílio Brasil 2022 pelo CadÚnico:

Para receber o Auxílio Brasil 2022 é preciso se cadastrar no CadÚnico, principal banco de dados do Governo Federal para a concessão de benefícios de programas sociais, além de estar dentro dos requisitos quanto a faixa de renda.

O cadastro no Auxílio Brasil 2022 deve ser feito no polo de assistência social, que pode ser o Cras, ligado à secretaria do seu município.

Para se inscrever, o candidato precisa, obrigatoriamente, ir até a unidade de atendimento com toda a documentação da família.

Entenda: uma única pessoa pode ir até o Cras representando os demais familiares. Esta pessoa é chamada de “responsável familiar”. O único critério é que ela tenha pelo menos 16 anos e CPF.

No Cras, o responsável familiar deve levar os seguintes documentos (seu e dos familiares):

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.

Depois de realizar o cadastro, a família passa por uma entrevista social realizada pelo Cras que vai descrever o perfil daquela família. Este passo é fundamental para determinar não só quem tem direito como também o valor que aquela família pode receber do Auxílio Brasil.

Após a entrevista, a família terá o NIS (Número de Identificação Social), número pelo qual você acompanha o calendário de pagamento do Auxílio Brasil.

No entanto, é importante ressaltar que uma vez inscrita no CadÚnico, a família é direcionada para uma lista e fica sujeita à análise do Ministério da Cidadania para a concessão do benefício.

Como saber se já estou cadastrado no Auxílio Brasil 2022?

Se você está em dúvida sobre o cadastro no Auxílio Brasil 2022 ou precisa saber se deve atualizar os dados do CadÚnico, a orientação do Governo Federal, tanto no site gov.br quanto na Caixa Econômica Federal é de acessar o aplicativo “Meu CadÚnico” ou então o site: cadunico.cidadania.gov.br.

Lembrando que não é porque o cidadão está inscrito que vai, automaticamente, receber algum, benefício.

Para consultar o cadastrado no Auxílio Brasil 2022, você pode telefonar para a central do Ministério da Cidadania, pelo telefone 121, ou então no 111, número da Central de Atendimento da Caixa, no 111.

Os aplicativos, tanto o próprio Auxílio Brasil como o da Caixa Tem trazem as informações sobre benefício, saldo e pagamento de parcelas.

Por fim, não deixe de manter seus dados sempre atualizados no CadÚnico. Qualquer mudança de endereço, telefone de contato e composição da sua família, como: nascimento, morte, casamento, separação e adoção deve ser informada.