Concurso INSS: governo vai abrir mil vagas em 2022

O cargo de técnico do seguro social do INSS exige nível médio de escolaridade

Uma portaria publicada nesta segunda-feira (13) pelo Ministério da Economia autorizou a realização de um novo concurso público para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com o documento, a responsabilidade pela realização do concurso será do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social.

O editar não apresenta o valor do salário.

Concurso INSS: confira o total de vagas e cargo

Segundo a publicação, está autorizada a abertura de um concurso público para preencher mil vagas do cargo de Técnico do Seguro Social do quadro de pessoal do INSS. Como o cargo é de nível médio, quem desejar se candidatar precisará ter o ensino médio ou curso técnico equivalente completo.

De acordo com o documento, o salário que será pago ainda não foi definido. O valor dependerá de autorização prévia do Ministério da Economia. Além disso, a portaria também prevê que será preciso realizar uma adequação orçamentária e financeira da nova despesa, que deverá obedecer à Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também não foram disponibilizadas informações sobre a carga horária dos futuros servidores.

Quando o edital estará disponível?

Na portaria está previsto o prazo de até seis meses, a partir desta segunda-feira (13), para a publicação do edital de abertura do concurso do INSS. Dessa forma, a expectativa é que as instruções de inscrição e conteúdo das provas sejam disponibilizadas até o dia 13 de dezembro. O documento também prevê que a responsabilidade pela realização do concurso será do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social.

O último concurso do INSS foi realizado no ano de 2015 e perdeu a validade em 2018. Na ocasião, mais de 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para participar do certame. Desse total, cerca de 3,5 mil candidatos foram aprovados 950 vagas disponibilizadas pelo instituto. Antes do vencimento do último concurso, o INSS chegou a solicitar a nomeação de parte dos aprovados, mas a medida foi negada. Em 2018, a estimativa era de que o instituto precisava de mais de 13 mil novos servidores.

